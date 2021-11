Domani scuole chiuse a Somma Vesuviana per allerta meteo

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “Domani scuole chiuse sul territorio di Somma Vesuviana per allerta meteo”.

“Domani a Somma Vesuviana tutte le scuole resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Intanto aumentano i contagi Covid sul territorio di Somma Vesuviana.

“Abbiamo registrato 16 nuovi positivi – ha dichiarato Di Sarno – e dunque in questo momento abbiamo 65 positivi attivi e 240 persone in sorveglianza sanitaria. Il totale delle dosi di vaccino somministrate è di 47.844. Che le persone si convincano: la strada è la vaccinazione. Fin quando avremo anche una minoranza che continua a non vaccinarsi il rischio è il protrarsi ulteriore della pandemia”.

Oggi è stata buona l’affluenza al Cimitero.

“Ricordo che per un’intera settimana, dal 25 Ottobre al 2 Novembre, per evitare assembramenti abbiamo aperto il cimitero ininterrottamente dalle ore 7 alle ore 17. Regolare oggi anche il servizio di trasporto urbano – ha affermato Sergio D’Avino, Assessore ai servizi Cimiteriali e alla Viabilità – che ha collegato il centro al Cimitero e viceversa. Costante è stato il presidio dei Vigili Urbani”.