“Distanti ma uniti. Casa Sardegna on line”: programma per la Giornata contro la violenza sulle donne

La cronaca di questi giorni, ma si potrebbe dire delle settimane, dei mesi e degli anni precedenti, è costellata di continui soprusi e atti di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne.

A prescindere dalla latitudine, questo avviene in ogni parte del mondo.

È un fenomeno che non accenna a diminuire, anche se la sensibilità da parte delle persone è nel tempo cambiata. Ma questo non è ancora sufficiente. La scuola, l’educazione al rispetto della persona, e la formazione, possono e devono essere gli strumenti per dare la speranza che un domani tale reato e tipo di violenza sia emarginato dalla società.

L’emigrazione sarda organizzata nel mondo è sempre stata vicina a queste tematiche e problematiche, lo è stata in varie occasioni, ultimo in ordine cronologico, la presenza del coordinamento donne F.A.S.I. alla marcia per la pace e la solidarietà di Assisi; e lo vuole essere adesso, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con l’evento “Sas pitzinnas e sos pitzinnos de oje pro sas fèminas e sos òmines de cras” che si terrà Sabato 27 novembre alle ore 14.00 Italia su Piattaforma zoom.us.

L’evento sarà riprodotto in streaming sulla piattaforma del gruppo “Distanti ma uniti. Casa Sardegna on line” e sulla piattaforma della TV Ajò Noas

Programma

Saluti istituzionali di Serafina Mascia Presidente F.A.S.I. , Alessandra Zedda Vice presidente RAS, Francesca Concas Presidente Coordinamento Donne F.A.S.I.

– Esperienza Scuola Grazia Deledda di Ozieri con interventi di Maria Paola Maieli e Alessandro Carta

-Elisabetta Scorcu del Cagliari Calcio ci rappresenta un progetto a supporto del Centro Antiviolenza di Cagliari

-Intervento di Cecilia Billi Capo Scout Responsabile di zona della provincia di Siena

-Francesca Paola Crabu – ONU – Specialista in violenza di genere in campo internazionale

-Testimonianza di Victoria Llantada Signorini Circolo La Plata Argentina

– Intervento di Maria Grazia Campus

-Conclusione Francesca Concas Coordinatrice donne F.A.S.I.

-Eventuale dibattito