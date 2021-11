Disservizi raccolta differenziata, indetto sciopero nazionale

I sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale

Possibili disservizi nella raccolta differenziata lunedì 8 novembre nell’Unione Marmilla

La ditta Econord: “Gli eventuali recuperi di raccolta non effettuati saranno svolti nel turno successivo.”

Possibili disservizi nel ritiro dei rifiuti lunedì 8 novembre nei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla”.

L’ente ha ricevuto due comunicazioni. La prima è delle segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil e Fiadel su uno sciopero indetto per la giornata di lunedì 8 novembre del comparto di igiene ambientale per le criticità relative alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lo sciopero riguarderà tutti i turni di lavoro.

advertisement

La seconda comunicazione è della ditta Econord, affidataria del servizio, che ha confermato l’annuncio dello sciopero dei sindacati e ha precisato: <Nel caso in cui lo sciopero non venisse revocato e il nostro personale aderisse in parte o nella totalità, potrebbero non essere garantiti i servizi previsti>.

Sempre la ditta Econord ha precisato: <Gli eventuali recuperi di raccolta non effettuati saranno svolti nel turno successivo. Nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni, saranno garantiti solo ed esclusivamente i servizi essenziali>.