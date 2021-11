“Destinazione Regno Unito”: il nuovo seminario Acli a Cagliari

Martedì 16 novembre 2021 si terrà nella sede Acli, Viale Marconi 4 a Cagliari, un nuovo seminario sui Paesi stranieri dal titolo: “Destinazione Regno Unito”.

La storia, la cultura, le tradizioni, le opportunità di studio e lavoro, la Brexit.

Un po’ di informazioni in pillole per questo Stato insulare dell’Europa nord-occidentale che presenta tante piccole curiosità legate spesso alla Famiglia reale.

All’incontro parteciperà in collegamento anche Rita Burrai, nata e cresciuta a Nuoro e trasferitasi a Londra all’età di 20 anni per perfezionare l’inglese. Burrai dal 2019 è tesoriera del Circolo dei sardi di Londra “Sardinia Embassy of London”.

Il seminario è gratuito ma i posti disponibili, causa restrizioni Covid, sono limitati, pertanto è richiesta l’iscrizione e il Green Pass. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa alla mail creiosservatorioregionale@gmail.com