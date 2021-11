Ddl incendi, Deidda (Fdi): nessun inasprimento di pena per piromani

“Ci aspettavamo un’altra risposta, seppur tardiva, alle richieste di aiuto da parte di tutte le comunità colpite dagli incendi” è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI sul ddl incendi boschivi.

“Invece le pene per i piromani non vengono inasprite”

“Ma addirittura i proprietari dei terreni coinvolti non possono raccogliere i frutti della loro terra e i pastori non possono pascolare in quelle zone.

Inasprire i vincoli dei terreni colpiti rappresenta un grave errore, da parte di un Esecutivo che dimostra, ancora una volta, di non avere la minima conoscenza di cosa significhi abbandonare completamente i nostri boschi.

Servono bonus per la foresta e non solo per i giardini privati, bisogna ricordare che la foreste e i boschi vivono anche grazie all’uomo che se ne prende cura”- conclude Deidda.