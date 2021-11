Dal 4 ottobre al 26 novembre 2021 a Cagliari Festival Spaziomusica XL edizione Oltre il Senso

Oltre il Senso. Penultimo appuntamento a Cagliari per la quarantesima edizione di Spaziomusica, la rassegna dedicata alla musica di ricerca e di improvvisazione, acustica ed elettronica e alle sue immediate derivazioni, che sotto la guida del suo direttore artistico Fabrizio Casti, in questa speciale edizione rende omaggio al suo fondatore, il Maestro Franco Oppo. . Penultimo appuntamento a Cagliari per la quarantesima edizione di, la rassegna dedicata alla musica di ricerca e di improvvisazione, acustica ed elettronica e alle sue immediate derivazioni, che sotto la guida del suo direttore artistico Fabrizio Casti, in questa speciale edizione rende omaggio al suo fondatore, il Maestro

Domani (mercoledì 24 novembre) alle 19.30 e alle 21 presso il festival ritorno nello Spazio OSC/Domosc (in via Newton 12) con il progetto TSuono,una performance sonoro-musicale interattiva per oggetti sonori e pubblico partecipante,progetto di Alessandra Seggi, Francesca Romana Motzo e Stefania Anna Russo (evento gratuito su prenotazione).

La performance si presenta come un viaggio multisensoriale guidato allascoperta delle possibilità sonore di materiali semplici, contraddistinti da una propria capacità percettiva ed espressiva. TSuono è un progetto elaborato da Spaziomusica e Spaziomusica ricerca nell’ottica di un’esperienza sonora non convenzionale condivisa, in grado di produrre un tempo per ascoltarsi ed ascoltare tra suoni e vibrazioni che diventano strumenti e mezzi di con-tatto con sè e con l’altro da sè.