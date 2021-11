Da sabato 13 novembre a sabato 4 dicembre Torna il Cicle Gaudí a l’Alguer

Torna il Cicle Gaudí a l’Alguer, finalmente in presenza, dopo due edizioni in streaming. Quattro appuntamenti imperdibili, quattro film che hanno partecipato al Premi Gaudí, il più importante premio cinematografico della Catalogna, saranno programmati nella Sala Conferenze de Lo Quarter da sabato 13 novembre a sabato 4 dicembre.

Come le edizioni precedenti, il ciclo è stato reso possibile dalla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, ente da sempre impegnato nella diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, dalla Generalitat de Catalunya Delegaciò del Govern a Italia e dalla Plataforma per la Llengua, ONG che promuove l’uso del catalano come strumento di coesione sociale, con la collaborazione dell’Académia del Cinema Català, che organizza il premio, il supporto della Regione Sardegna, il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

I quattro film in programma, inediti in Italia, saranno presentati nella versione originale in catalano con sottotitoli in italiano realizzati per l’occasione, accompagnati da un videomessaggio degli autori. L’ingresso è riservato ai possessori di green pass ed è consigliata la prenotazione, che si effettua scrivendo a alghero@umanitaria.it o telefonando al numero 079.974375.

Si comincia, sabato 13 novembre con inizio alle 19, con La vampira de Barcelona di di Lluís Danés, il kolossal storico con atmosfere horror gotiche vincitore di 5 premi Gaudí, tra cui miglior film e miglior direzione artistica, e del premio del pubblico al Festival del cinema fantastico di Sitges. La trama del film, ambientato nella Barcellona dei primi del Novecento, è basata su fatti reali, e prende le mosse dalla sparizione della piccola Teresa Guitart, figlia di una famiglia benestante, e dai sospetti che subito si concentrano su Enriqueta Martí, “la vampira del Raval”.

Il secondo film in programma, sabato 20 novembre, è L’ofrena di Ventura Durall, premiato al Gaudí per la migliore attrice non protagonista, Verónica Echegui. Il film inizia con la visita inaspettata che riceve Violeta, una psichiatra, da parte di Rita, la moglie di Jan, suo vecchio amore adolescenziale che le ha segnato la vita dopo la traumatica fine di vent’anni prima. Rita è lì per cercare di riconquistare il marito.

Si prosegue, il 27 novembre, con La dona il·legal, di Ramon Térmens. Il film racconta dell’indagine di un avvocato che si occupa di migranti sulla morte sospetta di una sua cliente in un Centro di internamento per stranieri. Ad aiutarlo sarà l’unica amica della vittima, una ragazza nigeriana intrappolata in un giro di prostituzione. La proiezione è stata calendarizzata a ridosso della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che da anni viene celebrata dalla Società Umanitaria nel segno del cinema.

Infine, il 4 dicembre, sarà la volta del film La Innocència, di Lucía Alemany, che racconta la storia di Lis, un’adolescente che sogna di diventare un’artista circense, che trascorre le sue giornate con le amiche e col fidanzato. La fine dell’estate, però, le riserverà grandi sorprese che le faranno mettere tutto in discussione.