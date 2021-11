Cuglieri celebra la “Festa Nazionale dell’Albero”

Ieri a Cuglieri una serie di convegni, presentazione di libri e dibattiti aperti al pubblico in cui si sono messe a confronto esperienze e idee su come far ripartire il territorio; oggi, in occasione della Festa nazionale dell’albero, si è invece lavorato sul campo visitando i cinque territori maggiormente colpiti dai roghi estivi.

Coordinati dall’Associazione Montiferru e da una squadra di botanici provenienti dagli Atenei sardi, decine di volontari del Fai Oristano, amministratori comunali, barracelli e cittadini hanno scavato le buche per mettere a dimora decine di piantine di olivo o, come nel caso di Santu Lussurgiu, sono state consegnate al sindaco e alla Giunta piantine in zolla.

Gli interventi si sono tenuti nelle campagne e nei parchi di Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, mentre nei prossimi giorni si procederà a Scano Montiferro e si completerà la messa a dimora a Santu Lussurgiu. I rappresentanti dell’Associazione Montiferru hanno ringraziato tutti i partecipanti e gli amministratori intervenuti con straordinaria disponibilità e collaborazione.

Le attività di questo fine settimana hanno aperto ufficialmente un cantiere per la ricostituzione del paesaggio e del patrimonio ambientale e produttivo del Montiferru. Un percorso che continuerà a caratterizzarsi nel coinvolgimento più ampio di cittadini, istituzioni e associazioni.