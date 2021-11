Continuità territoriale, le rotte dal 15 maggio 2022

Avviate le procedure per l’assegnazione dei servizi della nuova continuità territoriale dal 15 maggio 2022. Il Ministro Giovannini ha firmato i decreti che stabiliscono le modalità dei servizi che devono essere garantiti.

Roma, 25 novembre 2021 – Per assicurare senza interruzioni la continuità territoriale aerea con la Sardegna il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato i decreti che consentono di avviare le procedure per l’assegnazione dei servizi di linea sulle rotte che collegano Alghero, Cagliari e Olbia con Roma (aeroporto di Fiumicino) e Milano (aeroporto di Linate) e sulle rotte Alghero-Bologna, Cagliari-Bologna e Cagliari Torino a partire dal 15 maggio 2022.

Il 14 maggio del prossimo anno scadono infatti i termini dell’assegnazione del servizio a Volotea, l’attuale compagnia che garantisce la continuità territoriale con l’isola. I decreti, negli allegati tecnici, stabiliscono nel dettaglio l’articolazione dei servizi che vanno assicurati, fissando frequenze minime, fasce orarie e capacità dell’offerta.

In una prima fase è previsto che i vettori comunitari interessati a operare il servizio sulle rotte indicate e con le modalità fissate dai decreti possono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna l’accettazione del servizio per ogni singola rotta senza contributo pubblico.

Nel caso in cui non giungano accettazioni dei servizi, il diritto di esercitare ciascuna delle rotte può essere concesso in via esclusiva, con il contributo pubblico, ad un unico vettore per due anni tramite gare pubbliche espletate dalla Regione Sardegna che pubblicherà i bandi sul proprio sito internet.

Visualizza il Decreto relativo ai collegamenti tra la Sardegna e Roma-Milano

Visualizza il Decreto relativo ai collegamenti tra la Sardegna e Bologna-Torino