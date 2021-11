Continua il tour di presentazioni del libro “Giornata Avara” di Michele Atzori

Il libro Giornata Avara di Michele Atzori é giunto alla sesta settimana di presentazioni pubbliche. Saranno ben cinque, da martedì a sabato, gli appuntamenti con l'autore in giro per l'Isola.

23 alle h 18 a Torpè, presso la Biblioteca Comunale. Presenta Bernardino Pala. Martedì, presso la Biblioteca Comunale. Presenta Bernardino Pala. Mercoledì 24 alle h 18.30 a Cagliari, in Via Falzarego, 35, nella Sala Eleonora D’Arborea. Organizza Falzarego 35 – Polo Bibliotecario Cagliari. Chiacchiera con l’autore Bepi Vigna.

Giovedì 25 alle h 18, per la rassegna L’Autunno degli Autori, ad Ozieri, presso il Centro Culturale San Francesco. Presenta l’insegnante e scrittore Titino Bacciu, legge Paola Zoroddu.

Venerdì 26 alle h 18:30 a Sestu, presso lo Spazio Samsa, in Via Gramsci 5. Organizza Mezcla Intercultura in collaborazione con l’Associazione Mediteuropa e lo Spazio Samsa. Coordina Gianluca Argiolas.

Sabato 27 alle h 18 a Sant’Antioco, presso il Circolo Arci Il Calderone, in Via Monte Grappa 2/A. Coordina Francesco Corgiolu.