Continua a Cagliari la rassegna Un teatro piccolissimo

Un teatro piccolissimo. Rassegna per la prima infanzia 2021, 15 ottobre – 20 novembre a Cagliari – Pirri, Teatro Leopardi e Aula Magna Dante

Prosegue spedita la terza edizione di UN TEATRO PICCOLISSIMO, la rassegna di teatro dedicata alla prima infanzia, organizzata dal Cada Die Teatro e inserita nel progetto SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il mese di novembre si apre domani, venerdì 5 – alle 9 e alle 11 le consuete matinée per le scuole – e sabato 6 – alle 17.30 la pomeridiana – con la compagnia marchigiana Teatro Giovani Teatro Pirata, che porterà in scena al Teatro Leopardi, a Pirri, VOGLIO LA LUNA, spettacolo vincitore del Premio Eolo Award (Miglior Progetto Educativo) per il Teatro Ragazzi e Giovani e finalista al Premio Scenario Infanzia.

L’ideazione e la regia sono di Simone Guerro e Lucia Palozzi, sul palco Fabio Spadoni, Simone Guerro e Silvia Barchiesi (allestimento e figure di Ilaria Sebastianelli e Alessio Pacci).

Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto con i rimproveri della mamma. Non è per niente tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe.

Finché una notte, come per magia, si accorge che proprio nella sua camera è venuta a trovarlo la luna, bellissima, grande, luminosa. Giocano insieme e poi lei, così come è arrivata, scompare. Fabio non è mai stato così felice: decide che vuole averla a tutti i costi e parte per una fantastica avventura alla fine della quale riesce a catturare la luna e a portarla in camera sua.

Gli sembra che tutti i suoi problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna nel cielo, i problemi sono appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può volere tutto per sé ciò che appartiene anche agli altri. E con un gesto magico e poetico deciderà di condividere lo splendore della luna con il pubblico dei bambini.

La storia è accompagnata dalla narrazione, dalla musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre.

Info e prenotazioni

Ingresso: matinée per le scuole 4 euro // pomeridiano 5 euro

Mail: biglietteria@cadadieteatro.com – sulfilo2018@gmail.com

Telefono: 328 2553721 – 070 5688072

La biglietteria aprirà alle 16.30, un’ora prima degli spettacoli

A seguito delle disposizioni sul Covid-19 è richiesta la prenotazione

Ingresso con Green Pass

Scadenza prenotazioni: alle 12 nei giorni di spettacolo