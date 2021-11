“Conosci i confini e poi scordali”, aperte le iscrizioni per studiare all’estero

“Conosci i confini e poi scordali”, al via la campagna di iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 di Studenti Senza Confini.

Oristano, 11 novembre 2021

Sono sempre più numerose le famiglie che decidono di investire in una formazione

internazionale per i loro figli, in cui lo studio si integra con l’incontro di un’altra cultura e la

crescita personale.

Durante l’anno scolastico 2018-2019, sono stati circa 10.200 gli studenti italiani che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero, un fenomeno che non ha mostrato un vero arresto neanche durante la pandemia da Covid-19.

Studenti Senza Confini, un’associazione senza fini di lucro fondata in provincia di Oristano

nel 2009, nel giro di pochi anni è riuscita a radicarsi nel territorio e a diventare un punto di

riferimento per molti studenti sardi. Sono circa 500 i giovani tra i 16 e i 17 anni che sono

partiti con il suo supporto e più di 100 gli studenti stranieri che ha accolto grazie alla sua

rete di famiglie ospitanti.

La Dott.ssa Marina Isoni, presidente e fondatrice di SSC, è la persona da cui tutto ha avuto

inizio. Dopo un’esperienza ventennale nel settore ha voluto creare un programma

alternativo che mettesse al centro la preparazione dei ragazzi (linguistica, culturale e

psicologica) e l’attenzione verso le famiglie. Inoltre, a differenza di altre associazioni, ha

voluto dare ai ragazzi la possibilità di scegliere la loro destinazione preferita da un elenco di

circa venti paesi.

“Non solo come professionista, ma soprattutto come madre e madre ospitante di exchange

students, sono convinta che quest’esperienza abbia un impatto positivo non solo nel singolo

studente ma nell’intera società. Noi di SSC riteniamo che l’educazione all’interculturalità sia

necessaria per preparare alla gestione non violenta delle differenze fomentando così una cultura di tolleranza e di pace” ha spiegato la fondatrice.

Consci di questa missione, l’Associazione ha in progetto di aprirsi al resto del territorio

nazionale e sta portando avanti una collaborazione con delle scuole della Lombardia

affinché ciò avvenga già a partire dal 2022.

Domenica prossima 14 novembre, lo staff dell’Associazione si troverà all’Hotel Mistral 2 di Oristano (Via XX Settembre n.34) dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18:00 per una giornata informativa alla cui sono invitati studenti, genitori, insegnanti e chiunque desideri ricevere maggiori informazioni.