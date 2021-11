Congresso regionale di Dermatologia Il 27 novembre all’Hotel Catalunya di Alghero

Dopo 2 anni di pausa legata alla pandemia, riprende il congresso regionale di dermatologia che si svolgerà il 27 Novembre presso l’Hotel Catalunya di Alghero.

Il congresso, organizzato dalla Clinica dermatologica dell’AOU di Sassari, con il patrocinio dell’Aou e dell’Università di Sassari, ha come responsabili scientifici la professoressa Maria Antonietta Montesu e la professoressa Rosanna Satta.

«L’evento rappresenta un’occasione di incontro e di confronto fra i dermatologi che operano nel territorio sardo. Lo scopo del congresso è quello di discutere, sulla base di evidenze scientifiche, delle problematiche di tipo clinico, diagnostico e terapeutico relativamente alle patologie dermatologiche», ha affermato la professoressa Montesu responsabile della Clinica dermatologica dell’Aou di Sassari.

Il convegno sarà articolato in sessioni su tematiche relative a patologie infiammatorie, immunitarie, infettive e tumorali, che porranno in rilevo gli aspetti clinici, la diagnostica differenziale e le scelte terapeutiche.

«Verranno presentate esperienze sull’utilizzo dei più recenti presidi diagnostici e terapeutici e in particolare su patologie ad ampia diffusione – prosegue la professoressa Montesu – quali la psoriasi e la dermatite atopica, per le quali la Clinica dermatologica rappresenta uno dei centri di riferimento regionali, e le nuove opportunità di diagnosi e prevenzione di importanti patologie tumorali, come il melanoma, e le infezioni da HPV». Un numero crescente di pazienti manifestano patologie dermatologiche sia infiammatorie che infettive che neoplastiche e da qui «la necessità di un aggiornamento continuo nell’ambito terapeutico dove la biotecnologia va velocemente in avanti per raggiungere i migliori risultati terapeutici al fine del miglioramento della qualità di vita», ha dichiarato la professoressa Rosanna Satta, responsabile scientifica del congresso.

L’evento è rivolto ai dermatologi, agli anatomo patologi e agli oncologi.

La modalità di iscrizione al congresso è gratuita ma obbligatoria fino al raggiungimento di 100 posti. L’iscrizione può essere effettuata solo online attraverso la compilazione di un form sul sito www.acrosscongressi.com nella sessione “Eventi in corso” entrando nell’evento di riferimento. L’evento formativo è stato accreditato in Agenas con 4,9 crediti ECM.