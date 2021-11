Confcommercio Green, Medio Campidano testa economia circolare

“Il nostro territorio area pilota dell’Isola per l’economia circolare. Le politiche per l’ambiente non possono essere intese come una moda passeggera o frivola ma, piuttosto, come una necessità imprescindibile per la tutela e la crescita dei nostri territori”.

Così Alessandro Piu, presidente della circoscrizione Campidano della Confcommercio Sud Sardegna il quale sottolinea l’importanza delle ingenti risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – che ha posto l’accento sul tema delle politiche “green” prevedendo, fra i suoi contenuti, l’apposita missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

“Le nostre zone – prosegue Piu – hanno contribuito, nel passato ed in tempi più recenti, in modo significativo alla crescita dell’economia regionale, lasciando però vistose cicatrici al contesto territoriale ancora oggi visibili; questo ci porta a una riflessione profonda sulla sostenibilità ambientale di alcune intraprese economiche le quali, oggi più che mai, impongono scelte strategiche orientate alla salvaguardia del “bene ambiente”.

Il presidente Piu ha quindi sottolineato come la circoscrizione Campidano, fin dalla sua nascita, abbia caratterizzato la propria mission sulle politiche green, elaborando proposte che, pur tenendo sempre in debita considerazione le esigenze del mondo del terziario rappresentato dalla Confcommercio, siano orientate alla valorizzazione dell’ambiente.La circoscrizione green in piena pandemia ha previsto due contributi: una linea d’intervento per la ripresa delle attività in conto capitale Bonus Green Salute e Sicurezza con apposito voucher e un’altra per la liquidità aziendale (canoni di locazione, bollette energia/acqua, canoni telefonici).

“Stiamo attualmente lavorando nel proporre alle amministrazioni del territorio una politica territoriale puntando sull’ecosostenibilità con un modello di commercio che propone prodotti integrabili con la tutela del paesaggio”, spiega Piu, “in questa fase storica la nostra territoriale si pone come interlocutore per sensibilizzare, formare e accompagnare le imprese nella transizione da un’economia lineare aun’economia circolare ed aiutare il tessuto produttivo locale a cogliere tutte le opportunità che i programmi e i fondi europei e nazionali metteranno in campo nei prossimi anni per innovare modelli di produzione, distribuzione e offerta di servizi”.

“Auspichiamo – ha detto infine Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna rivolgendosi ai Sindaci della zona – un dialogo continuo con le Amministrazioni locali, in prima linea nella tutela del territorio” proponendo “una collaborazione fattiva nelle scelte che verranno compiute, in un leale e sano confronto, per il bene delle nostre comunità”.