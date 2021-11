Coldiretti Nu-Og incontra politici locali: “Fare squadra per l’agricoltura”

“Condividere gli obiettivi e fare squadra”. E’ questo il programma dell’incontro promosso da Coldiretti Nuoro Ogliastra con i politici del territorio (consiglieri regionali, deputati).

L’iniziativa, programmata per lunedì prossimo, 22 novembre, alle 15.30 a Nuoro, nella sala riunioni della Camera di Commercio (in via Papandrea), a cui hanno aderito i rappresentanti politici del territorio, vedrà presenti il presidente e direttore regionale della Coldiretti Battista Cualbu e Luca Saba, tutti i dirigenti della Federazione provinciale della Coldiretti: il presidente e direttore Leonardo Salis e Alessandro Serra e i 68 presidenti di sezione dei 101 Comuni che ne compongono il territorio.

“Sarà un momento di confronto sulle tematiche e problematiche del comparto agricolo – spiega Leonardo Salis –. Lo abbiamo ritenuto necessario in quando è fondamentale la condivisione con chi rappresenta il territorio nelle istituzioni e il tentativo, pur nel distinguo delle posizioni, di fare squadra per avere maggiore forza nella risoluzione delle problematiche e nel perseguire degli obiettivi per migliorare e sviluppare il settore in un territorio dalle importanti tradizioni e dalle forti potenzialità”.