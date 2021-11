Carbonia: nuovo store di Risparmio Casa in via della Stazione

Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, si trasferisce in un nuovo punto vendita a Carbonia, nella Provincia del Sud Sardegna.

Il nuovo store, situato in via della Stazione, si estende su un’area di oltre 2500 mq e prevede l’inserimento di nuove figure professionali che vanno ad aggiungersi a quelle già in organico nella precedente struttura.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita mira a soddisfare le richieste dei clienti attraverso l’ampliamento degli spazi e l’aumento di varietà nell’offerta, rappresentando un ulteriore traguardo per il marchio italiano che prosegue la propria strategia di crescita rafforzando la già consolidata presenza nel territorio.

“Siamo orgogliosi del percorso di espansione che la nostra insegna ha avuto sinora nelle Marche, un territorio in cui continuiamo a credere e a investire. Siamo certi che questa apertura rappresenti un’opportunità per l’occupazione locale e tutto l’indotto” – affermano Fabio e Stefano Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa.

Il punto vendita di Risparmio Casa a Carbonia propone il classico format di successo del Gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente:

un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Una proposta di oltre 25.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi propri e mira ad assecondare le diverse necessità del cliente garantendo sempre i due punti cardine della catena: alta qualità e grande risparmio.

Il lavoro e l’impegno dei nostri collaboratori sono e restano centrali nel percorso di crescita intrapreso, di cui questa apertura rappresenta un ulteriore obiettivo raggiunto.” – dichiara Fabio Tomassini, Amministratore Delegato di Risparmio Casa.

Profilo società

Risparmio Casa è la catena con oltre 120 negozi pensata per chi cerca qualità al miglior prezzo, tutti i giorni. Una storia tutta italiana, che inizia negli anni ’60 nel negozio di cartoleria e profumeria di Guido Battistelli, dove i figli Fabio e Stefano maturano una solida esperienza nella vendita all’ingrosso ed ereditano l’attenzione al cliente nella vendita al dettaglio. Da questo esclusivo mix di competenze, nel 1987 nasce il primo negozio Risparmio Casa, che oggi con la sua rete di punti vendita si estende in tutto il territorio italiano. La formula del successo è il format degli store: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. A completamento dell’offerta, accanto ai grandi marchi, Risparmio Casa propone un catalogo con più di 20 marchi propri, il tutto all’insegna dell’alta qualità e del grande risparmio con prezzi bassi, sempre.