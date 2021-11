Capoterra. Tra realtà e fantasia, banditesse e Janas una sorprendente fiaba che racchiude molte tradizioni sarde

Capoterra. “Bandida”: tra realtà e fantasia, banditesse e Janas una sorprendente fiaba che racchiude molte tradizioni sarde

. Al Piccolo Teatro dei Ciliegi di Capoterra la compagnia Anfiteatro Sud presenta: “BANDIDA – Una fiaba sarda”,

uno spettacolo per bambini e famiglie

Domenica 14 novembre, ore 18.00, al Piccolo Teatro dei Ciliegi – Piazza Maria Carta, 8, 09012 Poggio dei Pini, Capoterra – l’Associazione Culturale Anfiteatro Sud presenta la sua nuova produzione: “BANDIDA – Una fiaba sarda”, di Susanna Mameli; sul palco Claudia Giua, Daniele Pettinau e Silvia Bandini.

Trama. La fiaba narra le vicende di una banditessa realmente esistita e vissuta in Sardegna. Come nelle vere fiabe a guidarci è la magia di due simpaticissime Janas: Aranté e Brebé che custodiscono le chiavi per la comunicazione fra il mondo dei vivi e quello dei morti.

In una sorprendente girandola di allegre e festose canzoni della tradizione sarda si srotola la storia di Paska, che svela la sua vita avventurosa e mitica, descrivendola quasi al limite tra realtà e fantasia. I suoi compagni di viaggio sono le splendide marionette di Bobore, Onorato, e Don Diego Moro.

Sul palco, tra musica, canto, marionette e attori, una fiaba interamente immersa nella suggestione di una terra antica e magica: la Sardegna.

Per info e prenotazioni su WhatsApp al 333 57 57 486 (posti limitati)