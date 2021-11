Capoterra, sfugge ai carabinieri, spacciatore in arresto

Ieri a Capoterra i carabinieri della Stazione locale, al termine di accertamenti e indagini, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 21enne del luogo, già gravato da precedenti denunce, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

I militari, alle ore 8:45, dopo che il giovane si era presentato in caserma per ottemperare alle prescrizioni imposte dalla misura coercitiva, si sono recati presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione. Durante le operazioni, all’interno della casa, il giovane ha prelevato un marsupio e, dopo aver spintonato gli operanti, è riuscito a raggiungere l’uscita del proprio appartamento e ad allontanarsi.

I militari, dopo un breve inseguimento, lo hanno rintracciato, recuperando il borsello. Nella circostanza però, il ragazzo strattonava nuovamente i militari, riuscendo a darsi alla fuga. Il personale dunque continuato a cercarlo sino alle ore 10:20, orario in cui il ricercato ha contattato il Comando Stazione riferendo di trovarsi nella propria abitazione.

Il fuggitivo è stato portato in caserma. Nel marsupio sono stati rinvenuti 3 panetti di hashish del peso complessivo di 295 grammi, una busta in plastica con 19 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi, un bilancino di precisione e la somma contante di 50 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Lo stupefacente verrà inviato al RIS di Cagliari per le previste analisi chimiche e la successiva distruzione. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Cagliari.