“Cantautrici” ospiti al Teatro Verdi di Sassari

“Cantautrici” ospiti sabato 20 novembre alla rassegna del Teatro Verdi di Sassari

“Voci di Donna”

Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava insieme sullo stesso palco.

Dalla loro amicizia che le ha portate a collaborare più volte in questi anni è nato Cantautrici, un progetto speciale che coniuga la canzone d’autore italiana con i ritmi del sud e il mondo del jazz.

Rossana Casale, Grazia Di Michele, Mariella Nava: tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre storie artistiche differenti e nobili, tre anime. Accomunate da un invidiabile orgoglio femminile, da oltre trent’anni hanno affermato una musica d’autore lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli commerciali, dedicandosi a un percorso artistico libero e sincero, fatto di espressione pura e sperimentazione.

Dal connubio tra la loro amicizia e l’amore per la musica è nato il progetto Cantautrici.

Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava saranno ospiti alla Rassegna del Teatro Verdi di Sassari “Voci di donna” sabato 20 novembre alle ore 21.00.

La rassegna, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con i contributi del Ministero della Cultura (MiC), della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna porterà sul palco gli universi artistici di donne accumunate dalla ricerca e dall’approfondimento del mondo musicale nelle sue diverse espressioni.

Il concerto di sabato 20 novembre vedrà le tre cantautrici condividere un originalissimo ‘trialogo’ con brani del loro repertorio in versioni inedite e coinvolgenti a partire dai loro brani più noti scritti per se stesse o per loro brani più noti scritti per se stesse o per altri grandi interpreti della musica italiana (tra cui, solo per citarne alcuni, Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Mina).

Tra questi si potranno ascoltare: Le ragazze Di Gauguin, Brividi, Così è la vita, Destino, Io e mio padre, Gli amori diversi, Il cuore mio, Semplice, Solo i pazzi sanno amare, A che servono gli dei, Io sono una finestra, Mendicante, Terra, Spalle al muro, Come mi vuoi, Per amore, e il loro nuovo singolo, Anime di Vetro.

Ad accompagnare le artiste dal vivo, in un concerto ricco di energia e poesia, ci saranno cinque grandi musicisti, provenienti da esperienze eterogenee: Ermanno Dodaro al contrabbasso, Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga al sax soprano e al flauto traverso, Fabiano Lelli alla chitarra e Andy Bartolucci alla batteria e alle percussioni.

Le tre artiste continuano le loro attività di insegnanti e talent scout, un’esperienza formativa che continua a coinvolgerle in maniera appassionata e determinata: Rossana Casale insegna in Conservatorio da più di 10 anni, Mariella Nava da vari anni ha intrapreso un percorso da discografica mentre Grazia Di Michele, di cui è nota la sua attività di coach ed insegnante, è anche produttrice di giovani talenti e direttrice artistica di rassegne cantautorali.