Cagliari, Startup, Augusto Coppola alla Manifattura Tabacchi

Startup, il 15 novembre alla Manifattura Tabacchi di Cagliari talk con Augusto Coppola, CEO di Cloud Accelerator

CAGLIARI – È Augusto Coppola, CEO di Cloud Accelerator, l’ospite del terzo incontro di MEET THE EXPERT, il nuovo format di Opificio Innova, un dialogo a più voci per parlare di innovazione e sviluppo. L’appuntamento, dal titolo “Startup: Seed capital, verso un cambio di paradigma”, è per lunedì 15 novembre, alle ore 18, negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Modera Diego Teloni (Opificio Innova).

L’evento è aperto al pubblico ed è gratuito.

È possibile iscriversi https://lnkd.in/dUM6A_Zn

Per accedere è necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Founding partner e CEO di Cloud Accelerator

Augusto Coopola è founding partner e CEO di Cloud Accelerator, un acceleratore virtuale che investe in startup AI, e strategy advisor del gruppo Entopan. Precedentemente è stato parte del founding team di due startup internazionali, uno degli ideatori di InnovAction Lab e collaboratore per fondi di Venture Capital.

Dal 2013 è stato Managing Director delle attività che LVenture Group opera con il brand LUISS EnLabs e nel 2020 è stato COO di Gruppo Digitouch, società quotata operante nell’ambito del cloud marketing.

Ha contribuito alla progettazione di diversi programmi di incubazione, accelerazione ed open innovation, è docente di Digital Entrepreneurship presso due università, ed è uno degli speaker più richiesti sui temi dell’innovazione, imprenditorialità, cultura aziendale e del rapporto tra startup e corporate.

Laureato in ingegneria e con un diploma di sommelier, nel tempo libero ama stare in famiglia e con gli amici, i piaceri conviviali, la conversazione brillante e le lunghe passeggiate.