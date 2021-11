Cagliari – Per i rossoblù pareggio beffardo alla Unipol Domus

CAGLIARI – Cagliari beffato. I rossoblù sprecano la grande occasione alla Unipol Domus con la Salernitana per acciuffare la seconda vittoria del campionato, rimediando un pareggio che sposta poco o quasi nulla della sua precaria classifica. I sardi restano, infatti, all’ultimo posto in coabitazione con i neopromossi campani. Un punto che, quindi, suona come una sconfitta. Il neo entrato Pavoletti lancia gli isolani, che poi si fanno raggiungere in zona Cesarini da Bonazzoli. Mazzarri ripropone lo stesso copione della trasferta contro il Sassuolo, con il 3 – 5 – 2 che vede Cragno in porta, poi il rientrante Caceres, Ceppitelli e Carboni in difesa, nella zona nevralgica del campo Bellanova, Nandez, Marin, Grassi e Dalbert, Keita Balde e Joao Pedro nella zona offensiva. Colantuono si affida alle giocate di Bonazzoli e Djuric. La partenza dei sardi, aggressivi e decisi, lascia presagire un match già segnato. Al 6′ Marin, su punizione, trova la parte esterna della rete. Poi Dalbert inventa un cross pericoloso per Joao Pedro, di poco alto. Al tramonto della prima frazione è lo stesso capitano isolano a prendersi la scena con un colpo di testa neutralizzato da Belec. Il risultato resta inchiodato, insomma. Per trovare le emozioni della gara occorre attendere la ripresa. Il Cagliari fa intendere da subito le sue intenzioni bellicose e stringe d’assedio l’area granata. Al 48′ è Joao Pedro a insidiare la porta ospite. Al 61′ Pavoletti – entrato al posto di Dalbert – prova ad impensierire Belec con un colpo di testa. Il vantaggio arriva al 73′ con una zampata vincente proprio dell’ex genoano su assist al bacio di Joao Pedro. Sembra la giornata perfetta. Ma, proprio allo scoccare del 90′, i rossoblù si fanno trovare impreparati: su un traversone di Zortea da sinistra si avventa Bonazzoli per un pareggio troppo severo per il Cagliari. Ora la trasferta di Verona per gli isolani, chiamati da subito a fare risultato al Bentegodi per non staccarsi dalle dirette concorrenti per la salvezza.

Luciano Pirroni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova (31’ st Lykogiannis); Nandez, Marin; Grassi (1’ st Strootman), Dalbert (15’ st Pavoletti); Keita Balde (38’ st Deiola); Joao Pedro. All.: Mazzarri

Salernitana (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri (40’ st Vergani); L. Coulibaly, Di Tacchio (40’ Kechrida), Obi (40’ st Capezzi); Bonazzoli, Djuric (35’ st Simy), Gondo (40’ pt Zortea). All.: Colantuono

Arbitro: Doveri

Reti: Nella ripresa al 28’ Pavoletti (C), 45′ Bonazzoli (S)