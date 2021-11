Cagliari – Per i rossoblù nuova sconfitta alla Domus, ma con coraggio e cuore

CAGLIARI – Il Cagliari incassa l’ennesima sconfitta in questo inizio di stagione ma, rispetto alle ultime partite, i rossoblù scendono in campo con maggior grinta e determinazione. Alla Unipol Domus festeggia l’Atalanta di Gasperini – che riesce ad imporsi per 2 – 1, grazie alle reti di Pasalic e Zapata intervallate dal timbro di Joao Pedro – infliggendo agli isolani una punizione forse troppo severa visto il copione della gara. Mazzarri dispone la squadra con un intelligente – quanto inedito – 4 – 4 – 1 – 1 di stampo difensivo, con l’obiettivo di rinchiudersi con compattezza e solidità, ripartendo poi in contropiede. Davanti a Cragno, quindi, la difesa con Zappa, Godin, Carboni e Lykogiannis, sulla mediana Bellanova, Deiola, Strootman e Marin, poi Nandez dietro Joao Pedro. Tra i bergamaschi occhi puntati su Freuler e Zapata. I piani degli isolani saltano subito: dopo appena 6′ un traversone radente dalla destra pesca Pasalic per il vantaggio ospite. Si pensa ad un epilogo già scontato, perché i nerazzurri macinano azioni e pericoli. Al 25′ Cragno si supera su Zapata. All’improvviso il lampo dei sardi: svarione in uscita di Demiral, Godin lancia Joao Pedro verso la porta di Musso. E’ il pari di un Cagliari attendista, ma sornione. L’Atalanta non ci sta e solleva i giri del motore. Il nuovo vantaggio al 43′ con Koopmeiners che serve Zapata, capace di liberarsi per la rete del raddoppio lombardo. Match ancora aperto nella ripresa. Al 56′ fallo di Carboni su Pasalic, per l’arbitro Piccinini è rigore, ma il Var rimedia alla decisione del direttore di gara. Al 76′ ancora Cragno superlativo su Ilicic. Ci prova anche Pavoletti con un colpo di tacco. Tentativi velleitari, con gli isolani che escono sconfitti dalla Domus, ma con la consapevolezza che presto potrebbero arrivare i punti sufficienti a ribaltare le situazioni sfavorevoli.

Luciano Pirroni

Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa (44′ s.t Farias), Godin, Carboni, Lykogiannis; Bellanova (37′ s.t Pereiro), Deiola (1′ s.t Grassi), Strootman (16′ s.t Pavoletti), Marin; Nandez; Joao Pedro. All. Mazzarri

Atalanta (3-4-2-1): Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners (18′ s.t Lovato), Freuler (45′ s.t +2 Pessina), Maehle; Pasalic (45′ s.t +2 Pezzella), Malinovskyi (18′ s.t Ilicic); Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Piccinini di Forlì

Reti: 6′ Pasalic, 27′ Joao Pedro, 43′ Zapata