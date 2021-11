Cagliari – Ordine Psicologi della Sardegna: seminario “Crimine e abuso di sostanze in adolescenza”

“Crimine e abuso di sostanze in adolescenza”, è questo il tema cruciale e delicato di cui si parlerà domani, venerdì 19 novembre, nella tavola rotonda prevista dalle ore 15:00 alle 18.30 a Cagliari, nell’Aula Capitini della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, Sa Duchessa, Via Is Mirrionis, 1.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle Settimane del Benessere Psicologico, promosse dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, in corso da metà ottobre con innumerevoli appuntamenti, incontri, seminari, dibattiti e consulenze gratuite in varie parti dell’isola, interamente dedicati agli adolescenti, visti sotto molteplici angolature.

Alla tavola rotonda sono previsti gli interventi di Valeria Saladino, Università di Cassino e del Lazio Meridionale; Cristina Cabras, Presidente Corso di Laurea in Psicologia, Università di Cagliari; Oriana Mosca, Università di Cagliari; Fabrizio Sanna, Università di Cagliari; Marzia Tosi, Università di Brescia. La partecipazione è gratuita e l’ingresso è consentito con Greenpass.

L’evento, come tutti gli altri, sarà in diretta YOUTUBE sul canale ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA e sul sito www.psicosardegna.it.

È prevista la consegna di una carta ECM a tutti gli/le iscritti/e dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna partecipanti all’evento.