Cagliari, Le meraviglie del possibile, festival di teatro

Le meraviglie del possibile

festival internazionale di teatro, arte e nuove tecnologie

VIII edizione

Cagliari, Spazio Domosc, via Newton 12

12 Novembre – 18 dicembre 2021

Si terrà domani, giovedì 18 novembre, a Cagliari, nella sala conferenze della MEM (via Mameli, 164) alle 10.30, la presentazione dell’ottava edizione de LE MERAVIGLIE DEL POSSIBILE, il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie organizzato da Kyberteatro, spin-off della compagnia L’Aquilone di Viviana, in programma fino al 18 dicembre allo Spazio DOMOSC di via Newton 12.

A illustrare il cartellone saranno i direttori artistici del Festival Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo. Interverrà all’incontro l’Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Dolores Picciau.