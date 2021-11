Cagliari, furto al Parco della Musica

Stanotte a Cagliari attorno all’una i carabinieri della Stazione di Villanova, unitamente a quelli della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto un 20enne del luogo, senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico, in quanto resosi responsabile di una rapina ai danni di due studenti 18enni anch’essi residenti a Cagliari.

I due giovani alle ore 23:45 di ieri, mentre camminavano in Piazza Giovanni XXII, sono stati avvicinati dall’aggressore il quale, mostrando loro un marsupio e inducendoli a ritenere che detenesse un’arma da taglio, li ha costretti a consegnare rispettivamente un orologio e un paio di scarpe, tanto che il malcapitato se ne è dovuto andare scalzo.

L’autore del furto, appropriatosi della refurtiva, si è dato alla fuga in direzione del quartiere di Santa Alenixedda.

Frattanto, la centrale operativa di Via Nuoro, tempestivamente contattata dalle vittime, ha diramato le ricerche dell’autore del crimine alle pattuglie in circuito che sono giunte nella zona d’interesse e hanno presto rintracciato il rapinatore che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso delle scarpe che aveva indossato, dell’orologio che aveva riposto nel marsupio, nonché di un coltello da cucina dalla lunghezza di circa 25 cm.

La refurtiva è stata in breve restituita agli aventi diritto. Il coltello è stato sottoposto a sequestro probatorio penale. L’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione di Villanova, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata di domani.