Cagliari, Centesimo anniversario del Milite Ignoto

Centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto, “Giornata dell’Unità Nazionale e Giorno delle Forze Armate” a Cagliari

Commemorato stamane a Cagliari il centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto, il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Cagliari 04 novembre 2021 – Celebrato stamane il centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto, il “Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”.

A Cagliari, alla presenza del Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao, del Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Divisione Francesco OLLA, delle massime Autorità Civili, Religiose e Militari della Sardegna, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e una rappresentanza dei parenti dei caduti e dei feriti in servizio, le celebrazioni per il 4 Novembre hanno avuto inizio presso il Parco delle Rimembranze di via S. Sonnino, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, sulle note dell’Inno del Piave eseguito dalla Banda musicale della Brigata “Sassari”.

Le commemorazioni sono proseguite presso il bastione San Remy di Cagliari con la cerimonia dell’alzabandiera, l’esecuzione dell’inno Nazionale, musicato dalla Banda musicale della Brigata Sassari e l’esposizione del tricolore sulla facciata dello storico monumento, steso grazie all’opera del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Al seguire all’interno della passeggiata coperta del Bastione, dopo la lettura dei messaggi augurali del Capo di Stato Maggiore della Difesa, del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica, il Prefetto Tomao il Sindaco Truzzu e il Gen. Olla, hanno inaugurato la mostra statica di mezzi, materiali ed equipaggiamenti delle Forze Armate e della Guardia di Finanza.

Nell’ambito della cerimonia il Generale Olla ha consegnato ad una rappresentanza di studenti dell’Istituto Comprensivo di UTA il tricolore, quale segno di coesione e integrazione sociale fra le Forze Armate, i giovani e la collettività metropolitana.

Le commemorazioni si sono concluse con un concerto della banda musicale della Brigata Sassari che ha intrattenuto i convenuti.