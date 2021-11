Cagliari, arrestato disoccupato romano con due kg di cocaina

Polizia di Stato di Cagliari: arrestato giovane disoccupato romano. La Squadra Mobile gli trova in macchina 2 kg di cocaina.

Nella mattinata di ieri, una pattuglia della Squadra Mobile, a Cagliari lungo la SS131, all’altezza dell’ex inceneritore, ha arrestato un uomo di 31 anni, disoccupato, originario di Roma, perché trovato in possesso di due kg di cocaina di ottima qualità.

L’uomo è stato fermato a un posto di controllo da una pattuglia della Squadra Mobile a seguito di una segnalazione che indicava l’arrivo in città di una vettura che percorreva la SS 131 a folle velocità in direzione Cagliari, sospettata di aver causato un sinistro stradale in provincia, all’altezza di Serrenti.

I poliziotti sono riusciti a bloccare la vettura solo alle porte di Cagliari, e dopo averla controllata, hanno deciso di perquisire la sua BMW Serie 1 rinvenendo all’interno del suo trolley e confusi tra dei libri, due involucri contenenti due panetti di cocaina, del peso di circa un chilo ciascuno. L’uomo, al termine del controllo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto nel carcere di Uta (CA).