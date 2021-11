Cagliari: arrestato 35enne per vessazioni verso la compagna

Ieri a Cagliari, per strada in Via Is Mirrionis, i carabinieri hanno arrestato, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, un 35 enne cagliaritano per atti persecutori verso la compagna.

L’uomo, già dal mese di ottobre scorso, è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente.

In virtù di quanto documentato dai militari si è reso evidente come l’uomo non avesse intenzione di cessare le proprie attività vessatorie nei confronti della ex compagna a cui aveva reso la vita impossibile.

Perciò, non risultando ormai più sufficienti misure cautelari personali meno restrittive, secondo le valutazioni condivise dall’autorità giudiziaria, si è proceduto all’arresto dell’uomo che è stato portato alla casa circondariale di Uta.