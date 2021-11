Cagliari, 4 giornate fra discipline paralimpiche e campionati di scherma

Comitato Italiano Paralimpico Sardegna; mercoledì 24 novembre si illustreranno i dettagli dell’iniziativa presso la Scuola primaria di via Garavetti, 1 a Cagliari, con inizio alle ore 10:00.

I ricordi legati alle Giornate Paralimpiche di Cagliari, Sassari e Nuoro sono sempre vivi. Le mazzate pandemiche hanno contribuito ad incrementarne il tasso di nostalgia, ma i tentativi di riappropriarsi dei concetti basilari che le animavano non si sono mai sopiti.

Qualcosa di simile si palesa a Cagliari tra il 25 e il 28 novembre 2021 quando nel Pattinodromo di via degli Sport si riversano federazioni, scuole, appassionati e sportivi pronti a misurarsi con le discipline paralimpiche che hanno deciso di mettersi in vetrina. Negli impianti immediatamente adiacenti, in contemporanea, si svolgono i Campionati Italiani di scherma under 23.

All’incontro, aperto anche agli operatori dell’informazione, partecipa la schermitrice della nazionale paralimpica Rossana Pasquino che racconterà la sua meravigliosa crescita sportiva e professionale.

Interverranno inoltre la presidente del Cip Sardegna Cristina Sanna, il delegato regionale della FIS (Federazione Italiana Scherma) Gianmarco Tavolacci, il dirigente federale FIS e delegato CIP provinciale di Cagliari Maurizio Fuccaro e l’assessore allo Sport del comune di Cagliari Andrea Floris.