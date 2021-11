Bolsonaro e l’Italia

Mentre i grandi del mondo discutono di deforestazione e di clima a Glasgow, in Scozia alla Cop 26, prosegue tra polemiche e manifestazioni la visita del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in Italia, oggi a Pistoia, dopo la tappa veneta a Padova, con il leader della Lega Matteo Salvini ad una cerimonia in onore dei caduti brasiliani nella Seconda guerra mondiale.”Di quei giovani che si sono recati in Italia negli anni ’43, ’44 e ’45, pochi purtroppo sono ancora vivi ma per noi sono la fiamma della libertà. A tutti voi, fratelli italiani, posso dire che sono orgoglioso e soddisfatto di avervi qui al nostro fianco. Ieri, oggi e sempre, il Brasile e l’Italia saranno sempre uniti”.Ma non tutti sono altrettanto entusiasti e la visita sta scatenando il dibattito politico. Questa mattina una manifestazione a Pistoia, organizzata con un po’ di anticipo proprio per evitare scontri, si è svolta in maniera del tutto pacifica, organizzata da associazioni laiche e sostenuta anche dalla sinistra italiana, dal M5S, con il plauso del PD, che parla della visita di Bolsonaro come un’offesa ai valori della Resistenza.Nel pomeriggio una contro-manifestazione promossa da Arci, Libera, Anpi e Cgil. Il tutto dopo gli scontri di Padova che hanno avuto ampia risonanza.Dal canto suo Matteo Salvini ha criticato le manifestazioni, ha parlato di polemiche strumentali e si è scusato a nome delle istituzioni italiane che però a livello locale non si sono presentate: assente il governatore della Toscana ma anche il sindaco di Pistoia.La visita ha creato imbarazzo anche all’interno del centro destra per le posizioni che il presidente brasiliano ha tenuto sull’emergenza Covid e anche sul clima. Un isolamento per il leader – indagato per crimini contro l’ umanità – che si è fatto sentire anche durante il G20 di Roma, appena concluso.

Per la rubrica ”Ridiamoci Sopra” ecco la vignetta di Salvatore Battaglia che ha scatenato il dibattito politico.

advertisement

AD