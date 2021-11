Black Friday della ripartenza con budget più alti (+27% sul 2020)

Budget più alti (€360) e tanta voglia di acquistare: arriva il Black Friday della ripartenza. Gli italiani sono sempre più attenti agli sconti e ne approfittano per anticipare lo shopping di Natale. Lo smartphone traina il settore elettronica e lascia ben sperare i dealer sia per il Black Friday che per Natale.

Milano, 26 novembre 2021 – Si avvicina il Black Friday della ripartenza. Dopo un anno in sordina, dovuto alle restrizioni della pandemia, esercenti e consumatori si preparano per questa speciale occasione di shopping con uno spirito rinnovato. Ben il 74% degli italiani è, infatti, intenzionato a fare almeno un acquisto. Un dato molto più alto rispetto al 2020 (in crescita di +9 p.p.) ma che non deve sorprendere: ormai tutti, o quasi (99%), conoscono l’evento e, tra gli sconti e il Natale alle porte, sono tanti i motivi per approfittarne.

Quest’anno aumenta anche il budget stanziato dalle famiglie che ammonta a circa €360, facendo registrare un +27% sul 2020. Sono queste le principali evidenze emerse dall’Osservatorio Compass, la ricerca condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca, con un focus aggiuntivo dedicato al settore dell’elettronica e degli elettrodomestici.

Trend sugli aquisti

Come si comportano gli italiani nei giorni precedenti il Black Friday? Quasi la metà (47%) monitora i prezzi dei prodotti individuati e poco più di un terzo (34%) visita frequentemente il sito del negozio identificato come il migliore per i propri acquisti. In tanti poi determinano un budget e si procurano i volantini. Ma dopo la “fase di studio”, dove comprano? Tra chi acquista per l’occasione, otto su dieci (81%) lo farà online, anche se in molti rimangono legati all’esperienza fisica dell’acquisto in negozio (61%) con una preferenza per i centri commerciali (38%) e i centri specializzati (36%).

Pochi dubbi sui motivi che spingono ad approfittare del Black Friday. Tra gli italiani intenzionati a farlo, il 59% farà un regalo, anche per se stessi, che altrimenti sarebbe stato fuori budget. Tuttavia per molti (56%) è diventato un’occasione per anticipare l’acquisto dei regali di Natale, principalmente per sfruttare sconti e promozioni del periodo. Anche qui l’aumento di 6 p.p. rispetto al 2020 racconta come nell’immaginario dei consumatori il Black Friday rappresenti l’inizio dello shopping natalizio. Non solo regali però: cresce anche la percentuale di chi acquista per sostituire un prodotto vecchio (43% vs. 38% del 2020).

Il budget è aumentato fino a toccare quota €360. Nel dettaglio, il 15% spenderà fino a 150 euro, il 22% tra i 150 euro e i 250 euro, il 30% tra 250 euro e 500 euro, il 4% tra i 500 e i 750 euro. Pochi gli italiani che spenderanno oltre 750 euro (9%), con il 21% che non ha ancora deciso quanto spendere.

Focus Elettronica ed elettrodomestici

Da sempre l’elettronica attrae i consumatori durante il Black Friday. Lo sanno bene gli esercenti, che si aspettano vendite in aumento (per il 39% del campione) e che indicano la telefonia come il principale prodotto a trainare le vendite del settore (63%), seguita da pc/tablet e televisori (entrambi al 25%). La stessa dinamica (60%) si registra tra i prodotti per i quali i consumatori ricorrono al credito al consumo. Ottime anche le attese per il Natale, con il 52% dei dealer che si aspetta vendite in aumento e un budget stimato di €360 da spendere interamente tra prodotti elettronici ed elettrodomestici.

Che ormai il Black Friday non duri solo un giorno ma un’intera settimana è cosa nota. Ma gli sconti vengono applicati soltanto in quella settimana? È così per il 47% dei convenzionati, mentre il 14% preferisce, invece, anticipare le promozioni di qualche settimana e il 30% non ne applica affatto, spalmandoli su tutto l’anno. Secondo i dealer intervistati, inoltre, più di 1 cliente su 2 approfitterà delle offerte del periodo per sostituire un vecchio prodotto, il 22% per anticipare i regali tecnologici natalizi e il 16% per concedersi qualche «extra» che altrimenti, senza promozioni, sarebbe stato fuori budget. Il prodotto più acquistato del Black Friday? ll prodotto d’eccellenza sarà lo smartphone (62%) seguito da TV (16%), PC e Tablet (13%).