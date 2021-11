Bitti. Due persone arrestate per furto dai Carabinieri

L’11 novembre 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bitti, in località Sologo del comune di Lula, hanno fermato un furgone con a bordo due soggetti che a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di due mute subacquee, 27 kg. di vongole appena pescate e numerosi arnesi da scasso.

Immediati accertamenti hanno permesso di appurare che i mitili erano stati pescati poco prima dai due soggetti dall’interno dello stagno di Orosei della locale Cooperativa e che gli stessi, dopo aver rubato i bivalvi, hanno cercato di introdursi all’interno di un locale pubblico poco distante, forzando la porta d’ingresso.

Il sistema d’allarme presente nel suddetto locale ha fatto desistere i due che si allontanavano immediatamente dal luogo, ma la fuga è stata interrotta dai militari impegnati in servizio perlustrativo per la prevenzione di reati contro il patrimonio.

M.D., di anni 26, e V.F., di anni 24, entrambi originari della Provincia di Oristano, a conclusione degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di arresto per furto aggravato e ristretti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’A.G..

Nella mattinata di ieri 12 novembre è stato convalidato l’arresto senza applicare misure.