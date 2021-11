Azzurra Laquatra responsabile IDD per il V Municipio di Roma

Si torna a parlare di nuovi incarichi all’interno del movimento Italia dei Diritti fondato e presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro. E’ il Segretario Provinciale romano Carlo Spinelli a darne notizia:” Per il V Municipio del comune di Roma abbiamo individuato in Azzurra Laquatra la persona giusta per fare da punto di riferimento del nostro movimento per i residenti delle zone di Tor Pignattara, Casilino, Quadraro, Centocelle, La Rustica ecc.

L’esponente dell’IDD è stata candidata per il movimento come consigliere alle ultime amministrative di Casape ed è da sempre impegnata nel sociale e per questo che oltre a questo incarico di responsabile del V Municipio, insieme al nostro Presidente Antonello De Pierro abbiamo deciso di affidarle anche il ruolo di vice responsabile provinciale alle Politiche dell’Handicap andando a coadiuvare la responsabile Samantha Goral in una tematica che al nostro movimento sta molto a cuore.

Ad Azzurra viene anche affidato il ruolo di consigliere di opposizione ombra per il territorio rientrante nel V Municipio ruolo che sicuramente svolgerà con solerzia e dedizione. Ad Azzurra Laquatra – conclude Spinelli – auguro buon lavoro.