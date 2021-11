Auguri di Natale: i consigli per non farsi cogliere impreparati

Auguri di Natale. Quando si tratta di scrivere un messaggio augurale in occasione delle festività natalizie, improvvisare non è mai la scelta migliore. Ecco allora che cosa fare per non correre il rischio di scrivere qualcosa di poco originale o, ancora peggio, che possa non piacere ai destinatari.

Mai come quest’anno il Natale potrebbe arrivare particolarmente atteso e gradito. Nel 2020 il Covid aveva infatti ridimensionato le celebrazioni natalizie e quelle di fine anno, costringendo molti a trascorrere le feste in solitudine o lontani da casa.

Con la pandemia che, almeno per il momento, sembra avere rallentato la sua corsa e con il 25 dicembre ormai alle porte, è dunque già ora di pensare ai regali e agli auguri da fare ad amici e parenti. Lo spauracchio, come sempre, è proprio quello del biglietto da scrivere a chi ci sta a cuore, evitando di ricorrere alle solite frasi fatte o a messaggi impersonali e poco originali.

advertisement

Per non farsi prendere dall’ansia di fronte al foglio bianco, un consiglio utile può essere quello di sfogliare i tanti elenchi presenti sul web che riportano le più belle frasi augurali di Natale. Navigando in rete si trova davvero di tutto, dalle citazioni firmate da poeti, attori cantanti e scrittori di fama mondiale (come la nostra Alda Merini o l’americana Dale Evans Rogers) fino alle frasi da dedicare ai bambini (a partire dalle celebri filastrocche di Gianni Rodari fino alle citazioni da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupèry).

Chi vuole fare un augurio a familiari o persone care lontane può invece appoggiarsi ai servizi offerti da UfficioPostale.com. Si possono spedire in modo economico frasi augurali tramite telegramma con consegna in 24 ore, tramite posta ordinaria oppure tramite posta prioritaria. Con il servizio ordinario il messaggio di auguri viene recapitato al destinatario entro massimo 4 giorni dall’invio. I tempi di consegna si riducono a 24/48 ore.

Anche in questi casi, per fare bella figura e fare sentire il proprio affetto a una persona cara l’importante è scegliere aforismi, citazioni e frasi che sappiano arrivare dritte al cuore di chi è lontano. Il consiglio migliore è quello di evitare di farsi tentare da espressioni trite e ritrite come “Tanti auguri a te e famiglia”, frase classica ma decisamente superata. Su Internet esistono tantissimi esempi più divertenti e originali, da utilizzare anche quando la comunicazione richiede toni più formali.