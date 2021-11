Archeologika, domani inaugurazione alla fiera di Cagliari

Domani 5 novembre a Cagliari l’inaugurazione di Archeologika con l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa e il presidente della Camera di Commercio di Cagliari –Oristano Maurizio De Pascale

Nel quartiere fieristico il grande evento che punta a promuovere il turismo culturale sardo con particolare riferimento all’immenso patrimonio archeologico dell’Isola

CAGLIARI – Saranno l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa e il presidente della Camera di Commercio di Cagliari –Oristano Maurizio De Pascale a inaugurare domani, venerdì 5 novembre, alle ore 9.30, nel palazzo dei congressi della Fiera di Cagliari, l’evento Archeologika, una tre giorni interamente dedicata alla promozione del turismo culturale sardo con riferimento all’immenso patrimonio archeologico dell’Isola.

Fino a domenica 7 novembre saranno realizzati diversi eventi intorno alle tematiche archeologiche inerenti la Sardegna. In particolare, Archeologika sarà articolata come segue:

PERCORSO MULTIMEDIALE

al piano terra del palazzo dei congressi si snoderà un itinerario multimediale attraverso la preistoria e la storia sarda: dall’ossidiana all’epoca Romana. Le importanti vestigia del passato inscritte in maestose cornici naturali, spesso ancora nascoste agli occhi dei visitatori, raccontano la storia isolana in una mostra dall’importante base scientifica e dagli effetti scenografici sorprendenti.

CONFERENZE

per tre giorni e per 6 ore al giorno si susseguiranno una serie di conferenze tese ad illustrare al pubblico le ultime scoperte ed i più recenti studi sull’archeologia in Sardegna. Docenti universitari, archeologi e ricercatori saranno i protagonisti degli incontri. Le conferenze avranno una durata di mezz’ora ciascuna.

DESK SITI ARCHEOLOGICI

La maggior parte delle società di gestione dei più importanti siti sardi avrà un desk in fiera e metterà i propri rappresentanti a disposizione del pubblico per illustrare i siti gestiti, le relative offerte commerciali e le novità. Hanno aderito le più importanti società di gestione di siti archeologici, museali e culturali della Sardegna

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

Come si faceva una freccia con la punta di ossidiana? Come si forgiava una spada nuragica? A questi e ad altri interrogativi si potrà trovare risposta visitando i laboratori di archeologia sperimentale che saranno allestiti in fiera durante i tre giorni di Archeologika.

NURAGICA

Un percorso multimediale attraverso mille anni di storia sarda. La civiltà nuragica raccontata con un linguaggio divulgativo ma scientificamente rigoroso che rende adatta la mostra ad una fruizione per tutte le età. Per i tre giorni di Archeologika, intorno alla mostra ci saranno una serie di eventi collaterali

***

Orari

La Fiera di Cagliari sarà aperte nel corso delle tre giornate dalle ore 9,30 alle ore 20,00

Modalità d’accesso

L’accesso alla fiera è gratuito.

Saranno applicate tutte le norme previste dalla vigente normativa anti-Covid (misurazione della temperatura corporea, contingentamento degli accessi, controllo green pass per coloro che sono tenuti al possesso)