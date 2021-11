Archeoclub d’Italia: va avanti il “Progetto Paternò”

Firmato il protocollo d'intesa tra il Liceo Classico-Artistico Rapisarda di Paternò, in Sicilia e la sezione Ibla Major dell'Archeoclub d'Italia. Il progetto, elaborato insieme agli alunni, i docenti di storia dell'arte e di progettazione architettonica, sarà successivamente messo a disposizione degli enti per le approvazioni e l'esecuzione.

Archeoclub d’Italia 1971/2021. Forti del passato, consapevoli del presente, impegnati per il futuro!

Tutto il programma su Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (borsaturismoarcheologico.it)

“Archeoclub D’Italia è in prima linea nella tutela del patrimonio culturale italiano. Firmato il protocollo d’intesa tra il Liceo Classico-Artistico Rapisarda di Paternò, in Sicilia e la sezione Ibla Major dell’Archeoclub d’Italia. Insieme lavoreremo alla progettazione della nuova copertura degli scavi archeologici di Cristo al Monte. Il progetto, elaborato insieme agli alunni, i docenti di storia dell’arte e di progettazione architettonica, sarà successivamente messo a disposizione degli enti per le approvazioni e l’esecuzione.

In questo senso saranno raccolti dei fondi per finanziare l’opera. Un’iniziativa che vuole coinvolgere le scuole, le associazioni e gli esperti per sperimentare una forma di co-progettazione. Associazioni e scuole a servizio del territorio per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale coerentemente agli obiettivi dell’agenda 2030″. Lo ha annunciato Francesco Finocchiaro, Presidente di Archeoclub D’Italia sede “Ibla Major” di Paternò.

E il modello Archeoclub D’Italia sarà protagonista della prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a Paestum, in Campania, dal 25 al 28 Novembre.

Acquedotti Storici. Dal “caput aquae” al “castellum aquae”, il percorso liquido della civiltà.

Introduzione a cura del dott. Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale dell’Archeoclub d’Italia. Dichiarazioni Presidente con anticipazione per la stampa:

“A Paestum illustreremo studi e ricerche che stiamo curando. Ad esempio “Il percorso dell’acqua a Vibinum”, o ancora “Gli acquedotti dell’Ager Stanianus” – ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia – l’Acquedotto Cornelio di Termini Imerese. Un evento, nell’evento con ben due giorni di conferenze a cura di Archeoclub D’Italia nell’ambito della kermesse più importante sul turismo archeologico”.