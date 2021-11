Archeoclub d’Italia 1971/2021. Forti del passato, consapevoli del presente, impegnati per il futuro

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia : “Vienna è ambasciatrice di Archeoclub nel mondo. Con lei valorizzeremo e promuoveremo il patrimonio archeologico italiano unendolo a quello naturalistico“.

advertisement

Ad Archeoclub d’Italia assegnato il Premio Paestum Archeologia 2021!

E Vienna Cammarota sarà con Archeoclub D’Italia alla XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum dal 25 al 28 Novembre.

Ugo Picarelli (ideatore e fondatore della BMTA ) : “Un “Itinerario Culturale del Patrimonio Subacqueo del Mediterraneo, una rete che colleghi Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, ma anche Egitto, Grecia, Israele e Turchia: sarà la proposta di candidatura che avanzerà la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico sottoponendola all’esame del Consiglio d’Europa.

Ma anche progetti di mobilità sostenibile nei Parchi Nazionali e linee turistiche con i treni storici”.

La 23esima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum avrà una nuova sede definitiva quale il Tabacchificio Cafasso simbolo dell’economia della Piana del Sele, dell’archeologia industriale e la stampa potrà visitarlo come potrà visitare i Parchi Archeologici di Velia e Paestum!

Buyer da Francia – Spagna – Regno Unito – Olanda – Germania.

Tutto il programma su Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (borsaturismoarcheologico.it)

“Ringrazio la stampa cinese che sta trasmettendo in Cina notizie di quello che sarà il mio cammino. E’ molto importante per me. Io partirò dai Lazzaretti di Venezia a fine Aprile del 2022 e non arriverò in Cina prima di Natale 2023. Un medico e un fisioterapista mi seguiranno a distanza e dunque ogni giorno sarò monitorata dal punto di vista cardiaco, con esami giornalieri a distanza attraverso un app. L’obiettivo è quello di ripercorrere il tragitto che fece Marco Polo andando a scrivere anche un diario sul patrimonio archeologico e culturale che vedrò.

Ogni popolo è figlio della sua storia. L’Italia ha una sua storia davvero ricca di eventi e che oggi si traduce nei meravigliosi monumenti, beni culturali che ha. Io dunque porterò le bellezze italiane nel mondo e dunque lo splendore dell’Archeologia italiana e lo farò con la bandiera, con materiale informativo, immagini ma cercherò di scoprire anche in quei luoghi la bellezza dell’archeologia incontrando per strada costruzioni romane ma anche testimonianze risalenti all’epoca di Marco Polo ed io raccoglierò in un mio diario tutto questo. E con Archeoclub D’Italia sarò a Paestum dove dal 25 al 28 Novembre si terrà la XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”. Lo ha affermato Vienna Cammarota, campana, guida ambientale escursionistica, non più in AIGAE, si accinge alla grande sfida, per lei è l’ennesima!

E la stampa cinese sta iniziando a parlarne come ad esempio China News Service che ha dedicato a Vienna Cammarota un articolo in inglese e in mandarino.

“Sono rimasta particolarmente toccata anche dalle immagini provenienti dall’Armenia. Io attraverserò la Slovenia, la Serbia – ha proseguito la Cammarota – la Bulgaria, dunque i Balcani, arriverò in Turchia, poi attraverserò la Georgia, l’Azerbaijan, l’Iran, il Turkmenistan, l’Uzbekistan, il Kyrgystan, il Kazakistan, la Mongolia, la Cina con arrivo a Pechino non prima della fine del 2023 quando avrò 74 anni!”.

Vienna è già nella storia. Nel 2016 riuscì nel Cammino della Misericordia a piedi dalla costa del Cilento, in Campania, al Golfo di Manfredonia in Puglia fino al Parco Nazionale del Gargano. Durante il percorso, tutto a piedi, Vienna Cammarota fu accolta dalla gente dell’Irpinia, poi riuscì a trovare gli antichi tratturi in Puglia e passò di Convento in Convento. Il viaggio si concluse a San Giovanni Rotondo. E dal 2017 al 2018, sulle tracce del viaggio compiuto dallo scrittore tedesco Wolfgang Goethe dal 1786 al 1788 in Italia. Nel 2017, Vienna Cammarota partì a piedi da Karlowy Vary per arrivare a Messina nel 2018.

E Archeoclub D’Italia cresce!

“Siamo lieti di annunciare che assegneremo il Premio Paestum Archeologia 2021 ad Archeoclub d’Italia – ha affermato Ugo Picarelli, ideatore e fondatore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – quale riconoscimento per il 50° anniversario al servizio della fruizione del patrimonio culturale e della divulgazione dell’identità culturale nell’ambito dei territori.

La XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si svolgerà a Paestum presso il Tabacchificio Cafasso e il Parco Archeologico da giovedì 25 a domenica 28 novembre 2021. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere i siti e le destinazioni di richiamo archeologico, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche. La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo e riconosciuta quale unico appuntamento al mondo dalle organizzazioni governative internazionali Unesco e Unwto, è un rilevante momento di approfondimento e divulgazione di temi inerenti il turismo culturale e la fruizione, gestione e valorizzazione dei beni culturali per la comunità scientifica internazionale, il business professionale, gli addetti ai lavori, i viaggiatori e appassionati, il mondo scolastico e universitario, i media.

Da sottolineare, inoltre, lo sviluppo del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli che l’evento persegue con la presenza annuale di 20 Paesi Esteri, non solo del Mediterraneo, e attraverso il confronto e lo scambio di esperienze. Ogni anno la Borsa assegna il Premio “Paestum Archeologia”, istituito nel 2005 e intitolato dal 2018 all’archeologo Mario Napoli scopritore della Tomba del Tuffatore, a quanti contribuiscono, con il loro impegno, alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione del turismo archeologico e al dialogo interculturale”.

Dodici Eventi Unici al Mondo in una Borsa: BMTA 2021!

“Un “Itinerario Culturale del Patrimonio Subacqueo del Mediterraneo, una rete che colleghi Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, ma anche Egitto, Grecia, Israele e Turchia. Questa sarà la proposta di candidatura che avanzerà la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico sottoponendola all’esame del Consiglio d’Europa.

La 23esima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum avrà una nuova sede definitiva quale il Tabacchificio Cafasso simbolo dell’economia della Piana del Sele, dell’archeologia industriale e – ha dichiarato Ugo Picarelli, Fondatore e direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – abbiamo posto in essere tre proposte forti che sottolineano l’importanza che lo stesso Covid ha rafforzato e che dunque i viaggiatori devono vivere più esperienze, più sostenibilità e quindi la proposta della candidatura al Consiglio d’Europa di un itinerario Culturale Europeo dei siti archeologici subacquei del Mediterraneo, la possibilità per i nostri Parchi Nazionali di sviluppare la mobilità sostenibile con le auto elettriche e al tempo stesso la grande attenzione per i treni storici. Queste tre proposte saranno presenti per recuperare le destinazioni storiche ma soprattutto per recuperare le destinazioni italiane all’insegna di quello sviluppo del patrimonio culturale”.

Dal 25 al 28 Novembre la BMTA rappresenterà un punto di incontro dei grandi della cultura, dell’archeologia, dei Paesi bagnati dal Mediterraneo.

Per la stampa la grande opportunità di visitare l’antico Tabacchificio ma anche i Parchi Archeologici di Paestum e Velia.

Conferenza di Apertura Giovedì 25 Novembre alle ore 10 tra gli altri con Tommaso Pellegrino, Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Mounir Bouchenaki, Presidente Onorario della BMTA, Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania. Ma il programma è davvero intenso con ospiti tutti di grande rilievo. Invitati ad esempio: Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania; Massimo Garavaglia Ministro del Turismo. La XXIII esima BMT vedrà insieme davvero tante personalità, la presentazione di molteplici progetti di grande qualità ed innovativi.

Ma tante sono le grandi personalità:

Dario Franceschini Ministro della Cultura; Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei Statali Italiani, Gabriel Zuchtriegel Direttore Generale Parco Archeologico di Pompei.

Ed ancora Valeria Patrizia Li Vigni Soprintendente del Mare della Regione Siciliana per i siti mediterranei Egitto (Alessandria d’Egitto) Mostafa Waziry, Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Grecia (Pavlopetri, Peristera) Lina G. Mendoni Ministro della Cultura e dello Sport / Aikaterini Dellaporta Direttore Eforato delle Antichità subacquee Israele (Caesarea Maritima) Yoel Razvozov Ministro del Turismo in attesa di conferma Turchia (Kızlan) Mehmet Nuri Ersoy Ministro della Cultura e del Turismo; Alberto Samonà Assessore dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana Massimo Bray Assessore Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia in attesa di conferma Assessore alla Cultura della Regione Calabria concludono Ulrike Guérin Coordinator Underwater Cultural Heritage UNESCO.

Archeoclub D’Italia alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico presenterà i nuovi studi condotti sugli Acquedotti dell’Ager Stanianus di Castellammare di Stabia e non solo:

“Sabato 27 Novembre – ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia – illustreremo nostri ed importanti studi su “Acquedotti Storici. Dal “caput aquae” al “castellum aquae”, il percorso liquido della civiltà”. E ancora ci soffermeremo su “Il percorso dell’acqua a Vibinum” e nel pomeriggio presenteremo i risultati dell’attività di ricerca condotta sul campo e riguardante “Gli acquedotti dell’Ager Stanianus”, a Castellammare di Stabia in Campania. Ma non è finita perché spazieremo dall’Acquedotto Cornelio di Termini Imerese, all’Olivo della Madonna, con studi tra la rarità botanica tra archeologia, tradizioni e fede popolare”.

Ecco il sito di China News Service in lingua inglese – Italian old lady to travel to China on foot as Marco Polo did (ecns.cn)