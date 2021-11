Annunci Borsa Lavoro in Sardegna

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa–lavoro.

OROSEI

A Orosei cercano 1 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLACIDRO

A Villacidro cercano 1 geometra. Si offre contratto a tempo determinato.

SAMASSI

A Samassi cercano 1 venditore ambulante di generi alimentari. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 1 termoidraulico. Si offre contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

A Porto Torres cercano 2 muratori, 1 pittore edile ed 1 ingegnere edile. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CARLOFORTE

A Carloforte cercano 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

SANT’ANTIOCO

A Sant’Antioco cercano 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 geometra. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 2 esercenti di salumeria e 1 esercente di macelleria. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 1 addetto alla segnaletica orizzontale. Si offre contratto a tempo determinato.

TORTOLI’

A Tortolì cercano 1 addetto alle buste paga. Si offre contratto a tempo determinato.

GENONI

A Genoni cercano 2 conduttori macchine forestali. Si offre contratto a tempo determinato.

TEMPIO PAUSANIA

A Tempio cercano 1 rappresentante di commercio. Si offre contratto a tempo determinato.

GOLFO ARANCI

A Golfo Aranci cercano 1 addetto ai servizi di custodia degli edifici e 1 addetto alla manutenzione del verde. Si offre contratto a tempo determinato.

TIROCINI

A Cagliari cercano 1 tirocinante addetto alla segreteria. A Oristano cercano 1 tirocinante commesso di banco. A Baradili cercano 1 tirocinante falegname. A San Sperate cercano 1 tirocinante disegnatore tecnico.

ELMAS

Ad Elmas cercano 1 segretario di direzione. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 4 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 geometra, 1 idraulico, 1 perito edile ed 1 ingegnere civile. Si offre contratto a tempo determinato.

DECIMOMANNU

A Decimomannu cercano 1 manovale edile ed 1 muratore in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 pasticciere e cioccolataio e 1 sarto confezionista con contratto a tempo determinato e 2 istruttori di scuola guida con contratto a tempo indeterminato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 10 muratori in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi–on–line/per–i–cittadini/cantieri–comunali

CARBONIA

Il comune di Carbonia assume per il cantiere 1 impiegato amministrativo, 3 geometri. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 16 novembre. Info nel CPI di Carbonia.

SASSARI

L’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” assume con selezione articolo 16, coadiutori (bidelli e professioni assimilate). Si prevedono incarichi di supplenza, per la sostituzione del personale di ruolo assente. Domande dal 19 al 26 novembre. Info nel CPI di Sassari.

OLBIA

Il comune di Olbia assume con selezione articolo 16, 2 esecutori amministrativi. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande prorogate dal 22 novembre al 10 dicembre. Info nel CPI di Olbia.

SAN TEODORO

Il comune di San Teodoro assume con selezione articolo 16, 2 manovali/personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 22 al 26 novembre. Info nel CPI di Olbia.

CURCURIS

Il comune di Curcuris assume per il cantiere 1 manovale/personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 17 novembre. Info nel CPI di Ales.

VILLASIMIUS

Il comune di Villasimius assume per il cantiere 4 operatori amministrativi, 4 geometri/periti edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro l’11 novembre. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

SASSARI

L’Ats Sardegna assume con selezione articolo 16, 70 coadiutori amministrativi, 13 magazzinieri, 12 autisti, 12 necrofori. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 29 novembre al 13 dicembre. Info nel CPI di Sassari.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere Lavoras comune Nuxis. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere comunale Bosa. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere Lavoras comune Calangianus. Info nel CPI di Tempio Pausania

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comunale Pau. Info nel CPI di Ales

Cantiere Lavoras comune Orosei. Info nel CPI di Siniscola

Avviamento a selezione articolo 16 per comune Montresta. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere Lavoras comune Fluminimaggiore. Info nel CPI di Iglesias

LEGGE 68

SARROCH. 1 Perito elettromeccanico

Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 1 perito elettromeccanico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 12 al 22 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Impiegato tecnico/Geometra

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 impiegato tecnico/Geometra iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Domande dal 15 al 26 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Aiuto commesso

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Sarà attivato un tirocinio di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Domande dal 15 al 26 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 6 Addetti customer service

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 6 addetti customer service iscritti alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 9 al 19 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

ORISTANO. 1 Operaio Agricolo

Un’azienda cerca per la sede di Oristano 1 operaio agricolo iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 5 al 15 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

PORTOSCUSO. 1 Operaio di impianto addetto alle pulizie industriali

Un’azienda cerca per la sede di Portoscuso – zona industriale Portovesme – 1 operaio di impianto addetto alle pulizie industriali iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Carbonia e Iglesias. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 5 al 18 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

BUDDUSO’. 1 Operaio generico

Un’azienda cerca per la sede di Buddusò 1 operaio generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia, sede decentrata Palau e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 2 al 12 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

MARRUBIU. 1 Elettricista impiantista

Un’azienda cerca per la sede di Marrubiu 1 elettricista impiantista iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 2 al 9 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

PORTO TORRES. 2 Impiegati

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres 2 impiegati iscritti alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 2 al 15 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

DOMUSNOVAS. 1 Addetto macchine utensili

Un’azienda cerca per la sede nel territorio di Domusnovas 1 addetto macchine utensili iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Carbonia e Iglesias. Il contratto sarà a tempo determinato, per 9 mesi. Domande dal 3 al 16 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Addetto agli impianti di depurazione

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 addetto agli impianti di depurazione iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 28 ottobre all’11 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Addetto alle pulizie

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 addetto alle pulizie iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 2 al 15 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 4 coadiutori amministrativi per Arpas. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 tirocinante cameriere per azienda di Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 cameriere per azienda di Sestu. Info nel CPI di Cagliari

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI CAGLIARI cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Resto al Sud: un incentivo alla creazione d’impresa (rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni), 17 novembre ore 10

Cerchi lavoro? Costruisci il tuo percorso, 18 novembre ore 10

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani (rivolto ai giovani under 35), 23 novembre ore 10

CPI di NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi, 8 novembre ore 16.00

I rapporti di lavoro subordinato e gli incentivi alle assunzioni: Panoramica sulle principali tipologie di contratti di lavoro subordinato, sgravi contributivi ed incentivi economici, 9 novembre ore 16.00

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 11 novembre ore 10.00

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 16 novembre ore 16.00

La conoscenza di sé e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 12 novembre ore 10.00

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 17 novembre ore 10

Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale, 18 novembre ore 16

L’offerta formativa: catalogo regionale e Copia, 19 novembre ore 10

SelfiEmployment: Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, 22 novembre ore 10

Tecniche della attiva ricerca del lavoro, 23 novembre ore 16

Personal Model Canvas: creare il proprio progetto professionale allineandolo con le proprie risorse, capacità e personalità, 24 novembre ore 10

CPI di OLBIA aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it

Il curriculum vitae: indicazioni e suggerimenti per la redazione di uno strumento di ricerca chiaro ed efficace, 12 novembre ore 10.00

La borsa lavoro: come compilare il cv nella borsa lavoro, consultare gli annunci e inviare le candidature, 19 novembre ore 10

Resto al Sud un’occasione per mettersi in proprio, 23 novembre ore 15.30

CPI di QUARTU SANT’ELENA aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it

Orientamento Sportivo: panoramica delle istituzioni che regolano il Settore – Contratti e forme di Lavoro in ambito professionistico, d’impresa e associato, 12 novembre ore 10.00

68- Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato, 15 novembre ore 10

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti online ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 18 novembre ore 10

Sai cosa firmi? I contratti di lavoro: a disciplina del rapporto di lavoro, dalla costituzione alla cessazione, 22 novembre ore 10

Io sono, come mi presento a un colloquio di lavoro- Prepararsi alla selezione: atteggiamento vincente, suggerimenti e strategie, 23 novembre ore 10

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti online ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 24 novembre ore 10

CPI SINISCOLA cpisiniscola.orientamento@aspalsardegna.it

Mettersi in proprio: Come elaborare e redigere un progetto, 16 novembre ore 10 – 22 novembre, ore 10 – 23 novembre, ore 10

