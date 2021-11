Amnesty, piantumazione dell’albero dei diritti umani in Sicilia

Venerdì 19 novembre piantumazione dell’albero dei diritti umani a cura di Amnesty International gruppo 228 Sicilia

“Facciamo crescere i diritti – 60° anniversario della fondazione di Amnesty International”

Giorno 19 novembre, presso i locali dell’aula magna della scuola “S. Quasimodo” Ragusa, alle ore 9.00, le classi Amnesty 3C e 3E incontreranno le dott.sse Bognanni e Bocchieri, referenti del Gruppo 228 Amnesty International Ragusa, per una conferenza-dibattito sulla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

A seguire, alle ore 10, in una aiuola all’esterno dell’edificio scolastico sarà piantumato un albero di maggiociondolo, scelto da Amnesty per il colore giallo della fioritura, come simbolo dell’associazione che da sessant’anni si batte contro la violenza, le torture e la pena di morte.

Alla piantumazione assisteranno le 4 classi Amnesty dell’Istituto, 2C/3C/2D/3E.

Amnesty International è un’organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1961. Essa si propone di combattere le violazioni dei diritti dell’uomo compiute da governi, da organi che ne dipendono e da singoli funzionari che abusano dei loro poteri. Nel 1977 è stata insignita del premio Nobel per la pace.

Anche se è vero che tutti gli Stati, aderendo alle Nazioni Unite, avevano accettato i principi espressi nel preambolo della Carta impegnandosi a “promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, nella pratica i governi non si sono mai ritenuti obbligati all’osservanza di questo impegno.

Altri solenni documenti, a cominciare dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino” adottata all’unanimità nel 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, specificarono che tra i diritti ritenuti connaturati alla persona umana erano da includere l’uguaglianza di fronte alla legge, la protezione contro gli arresti illegali e la tortura, la libertà di coscienza, di religione, di espressione e di associazione.