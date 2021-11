Al via “Made in Summa” con Press Tour ed eventi di valorizzazione del territorio.

E’ a Somma Vesuviana la domus dell’Imperatore Augusto? Potrebbe esserci un complesso di Ville Imperiali? In corso studi e approfondimenti e la stampa potrà intervistare e allo stesso tempo ammirare i monumenti mai ammirati prima!

La stampa potrà fare richiesta di accredito entro e non oltre le ore 18 del 10 Dicembre a ufficio.stampa@sommavesuviana.info

L'organizzazione si riserva possibili variazioni in relazione all'andamento epidemiologico.

Alla scoperta di un territorio poco conosciuto ma bello!

Roma antica è anche qui! L’epoca spagnola è anche qui! Anche l’epoca Normanna.

E perché il pesce norvegese viene lavorato ai piedi del Vesuvio?

“Il Museo Etnostorico delle Genti Campane inaugurato dall’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche, con il Patrocinio del Comune di Somma Vesuviana e dei Ministeri ai Beni Ambientali e Culturali, del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca (MIUR), nell’ambito delle festività in onore ai 150 anni dell’Unità D’Italia, nel 2011, incide positivamente sul territorio del Parco Naturale Antropico del Vesuvio.

Difende il principio identitario locale, quello, cioè delle tradizioni, teorizzate con metodologia scientifica, nel panorama etnoantropologico nazionale e internazionale. Alla vocazione territoriale risponde con otto sezioni che amplificano molteplici campi di ricerche, tra i quali quelli etnomusicali, etnografici, iconografici, museali pedagogici dell’arte e della creatività giovanile, una biblioteca ricca di prime edizioni, antichi testi a stampa con copertina in pergamena, cinque centine, sei centine, sette centine in 4°, 8° e 16°, fra i quali un testo a stampa del 1525 sui Principi Peripatetici.

Si avvale di un prezioso archivio etnostorico delle ritualità cerimoniali del mondo. Il Museo è su due livelli, situato nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, nella zona di Santa Maria a Castello di Somma Vesuviana. Dunque la stampa potrà compiere un viaggio nelle tradizioni popolari della Campania, non solo di Somma Vesuviana in quanto il Museo Etnostorico delle Genti Campane ospita immagini e testimonianze delle varie tradizioni popolari della Regione come ad esempio i Battenti di Guardia Sanframondi, paesino del beneventano o ancora i Gigli”. Lo ha affermato Biagio Esposito, Presidente dell’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche.

Dal 17 al 20 Dicembre Press Tour con un viaggio nel mondo archeologico, popolare, gastronomico di Somma Vesuviana.

E durante il Press Tour conoscenza del patrimonio archeologico e culturale dal sito romano alle chiese antiche, ma anche dei prodotti tipici come i Pomodorini del Piennolo Vesuvio DOP, l’albicocca, il baccalà e lo stoccafisso.

Tra visite e briefing stampa.

Per la prima volta la stampa vedrà le scoperte venute alla luce in questi giorni presso il sito archeologico della Villa Augustea di Somma Vesuviana dove è in corso una missione archeologica internazionale sotto la guida dell’Università di Tokyo ed in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. E nel sottosuolo di Somma Vesuviana.

A seguire la stampa scenderà in un pezzetto del sottosuolo di Somma Vesuviana per ammirare, filmare, vedere la chiesa sotterranea del 1333 di Roberto D’Angiò Re di Napoli ma attenzione perché nella parte sotterranea vedremo anche un altro luogo. Un viaggio nella storia di Napoli e dell’area Vesuviana tutto da scoprire e che ci porterà anche ai legami con francesi e spagnoli.

Le cantine per una cultura che lega Somma Vesuviana alla Spagna.

“Entreremo nelle Cantine. A questo punto la cultura Sommese incontra quella Spagnola. Infatti degustazione del vino Catalanesca. Gli spagnoli esportarono questo tipo di uva dalla Catalogna, all’epoca della dominazione spagnola. Dunque storia, aneddoti, volti e personaggi, curiosità, buon vino.

Non solo il Piennolo ma anche baccalà e stoccafisso. In questo caso la cultura tradizionale sommese incontrerà invece un pesce proveniente dalla Norvegia.

Gli antichi cortili, i vocoli, le opere all’antico Borgo del Casamale ma anche le leggende!

Somma Vesuviana ha origine antichissime e ancora oggi è uno dei Centri Storici meglio conservati in tutta la Campania.

Dunque un viaggio nel tempo, davvero nel tempo! Antica Roma, Normanni, Spagnoli, ma anche il legame con il popolo norvegese. Somma è terra di storia, cultura millenarie.