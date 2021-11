Al via la Smart e-cup insieme allo youtuber Fede Perlam

Milano – Ritorna con la grande novità del Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina tutto lo spettacolo della smart e-cup. Il tracciato lombardo ospiterà il quinto round della stagione 2021, tra novità e certezze che accompagneranno la spettacolare lotta per il titolo tricolore.

Tra le novità c’è sicuramente l’arrivo del noto YouTuber FedePerlam, al via con la vettura SportMediaset che calza pneumatici Laufenn. Il 32enne volto noto a tutti gli appassionati d’auto è alla sua prima esperienza racing in assoluto e ha scelto proprio la smart e-cup per il suo debutto in pista: “Sono davvero felice di affrontare questa nuova sfida, mi impegneró al massimo e sicuramente non mancheranno i colpi di scena…! Correre è sempre stato il mio sogno e mi auguro che in futuro si presentino sempre più occasioni per poter gareggiare. Ringrazio Hankook per avermi permesso di partecipare.” ha commentato FedePerlam, che raggiungerà in griglia di partenza il suo…collega Alberto Naska, al via con la fida MERBAG Milano.

Altra novità di prestigio è l’arrivo di Gianmarco Ercoli, schierato da L’auto. A dispetto della giovane età, il pilota romano può vantare già un ottimo palmares: Campione EuroNASCAR 2 nel 2015, Ercoli ha lottato questa stagione fino all’ultima gara per il titolo assoluto tra i professionisti della NASCAR europea, laurendosi Campione del Trofeo Junior. “GimmyJet” vanta anche il record di essere stato il primo Campione EuroNASCAR 2 a vincere una gara nella divisione dedicata ai professionisti.

Altra new entry di valore è il giovanissimo Leonardo Colavita, 16enne protagonista della NASCAR Whelen Euro Series alla sua prima stagione di corse e al debutto assoluto con una vettura elettrica. Il pilota romano sarà al via della #Turbio Sirio della Cascioli Corse.

A dispetto delle previsioni meteo, sarà un weekend decisamente caldo in pista con il terzetto di new entry che si ritroverà a fare i conti con gli agguerriti sfidanti per il titolo 2021. La classifica vede oggi la Special Car di Riccardo Azzoli precedere il mai domo Francesco Savoia al volante della CityCar Bari e l’esuberante Vittorio Ghirelli, al via con la fida Mercedes-Benz Roma. Occhio però a non sottovalutare la MERBAG Milano del Campione in carica Fulvio Ferri e la Rstar di Giuseppe de Pasquale, ad entrambe matematica e il punteggio raddoppiato dell’ultimo appuntamento di Vallelunga lasciano ancora ampi margini di successo.

Da considerare assolutamente come outsider di lusso nella lotta al titolo e alla vittoria di tappa sono Gianluca Carboni (e-Gino), Gabriele Torelli (AutoTorino), Marco Mosconi (Bonera), Lorenzo Longo (Novelli 1934), Tomas Denis Calvagni (Comer Sud), Michele Spoldi (Crema Diesel) che occupano la Top10 di campionato.

Leader della classifica Junior, Filippo Bencivenni (StarEmilia by Penske Italy) proverà gestire il suo vantaggio su Mattia Carlotto, trionfatore assoluto nell’ultima tappa di Varano con la sua Trivellato Racing, e Riccardo Longo, al via con la Paradiso Group.

In cerca di riscatto dopo la sfortuna della tappa emiliana è Piergiorgio Capra (Venus), mentre Antonio Cannavò proverà a portare la sua Barbuscia nella Top6 del Trofeo Challenger, che vede al comando Calvagni inseguito da Mosconi e Benvicenni. Anche Silvia Sellani (Mercedes-Benz Roma) e Giuseppe Marech (Falcar) proveranno a inserirsi nelle posizioni alte della speciale classifica dedicata ai piloti gentlemen.

Il quinto appuntamento della smart e-cup scatterà già domani con la sessione di prove libere alle 11:40 mentre le qualifiche scatteranno alle 16:50. Le due gare sono in programma al sabato: alle 9:05 il via di Gara 1, alle 15:20 Gara 2 entrambe trasmesse in live streaming su oltre 60 pagine Facebook!