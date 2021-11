Al Cine Teatro Astra di Sassari proseue la stagione di “teatro per ragazzi”

Teatro per ragazzi. Domenica 21 alle 18 una nuova produzione Chi Chi Bum

Note del mio viaggio in Brasile. Prosegue la XXXII stagione dI “Famiglie a Teatro” ‘appuntamento tradizionale con il teatro ragazzi al Cine Teatro Astra nuova sede della storica compagnia “La Botte e il cilindro” che organizza da sempre l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna.

La compagnia sassarese è riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sostiene le attività de La Botte e il Cilindro assieme alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna.

Dopo il successo dello spettacolo “Per Anne Frank” La Botte e il cilindro presenterà domenica 21 novembre alle 18 un’altra nuova produzione “Ci-Chi-Bum! Note del mio viaggio in Brasile” ideato, diretto e interpretato da Margherita Lavosi e Consuelo Pittalis.

Lo spettacolo è un piacevole e divertente viaggio tra alcuni degli innumerevoli carnevali brasiliani, tra ritmi, canti e musiche della grande nazione sud-americana. Lavosi e Pittalis sul palco daranno vita a un coinvolgente diario di viaggio ricco di musica, innumerevoli storie e personaggi cangianti.

Il 28 novembre il Cine teatro Astra ospiterà la compagnia toscana. Pilar Ternera con “I racconti dei saggi samurai”. La stagione proseguirà l’11 e 12 dicembre con “Galline Libere” scritto e diretto da Stefano Chessa seguito il 18, 19 dicembre da “Io, Pollicino”.

Per tutto il periodo natalizio 26, 27, 28 dicembre 2021 – 5, 6 gennaio 2022 un atteso ritorno lo spettacolo “Un principe piccolo piccolo” di Consuelo Pittalis regia Pier Paolo Conconi ispirato al “Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry.