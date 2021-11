Acli Cagliari: ultimi posti disponibili di formazione gratuita per colf

Sono ancora disponibili pochi posti per il percorso di formazione gratuito per colf.

Al momento è rimasta la possibilità di iscriversi soltanto per coloro che hanno i requisiti per l’esame di certificazione EBINCOLF (almeno 52 settimane contributive di esperienza lavorativa certificata nel settore domestico anche non continuative ma maturate negli ultimi 3 anni).

Il percorso formativo è organizzato da Acli provinciali di Cagliari con il sostegno di Nuova Collaborazione – Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico – e il supporto operativo di PROMOS.

IL CORSO

Le lezioni seguiranno un programma didattico che rispetta le indicazioni di EBINCOLF – Ente Bilaterale Nazionale Collaboratori Domestici e si terranno in modalità mista: in parte online attraverso Google Meet, in parte in presenza nelle sedi Acli, nel pieno rispetto delle direttive anti Covid. Durante le ore di lezione, il corsista sarà instradato verso l’inserimento nel mondo del lavoro sia attraverso la formazione teorica che con esercitazioni pratiche.

Al termine del corso tutti i partecipanti che avranno seguito con costanza le lezioni riceveranno un attestato di partecipazione. Inoltre, i partecipanti con almeno 52 settimane contributive di esperienza lavorativa certificata nel settore domestico anche non continuative ma maturate negli ultimi tre anni, potranno accedere all’esame di certificazione riconosciuto a livello nazionale.

La partecipazione al corso è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile nella segreteria di viale Marconi 4 a Cagliari.

Maggiori informazioni possono essere richieste al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com