A Sant’Antioco l’iniziativa “Melodie in Movimento”

Domenica 14 novembre 2021 a Sant’Antioco (presso il Lungomare Colombo ed il MUMA Museum, con inizio alle ore 10.30) si terrà l’iniziativa musicale itinerante e concertistica “MELODIE IN MOVIMENTO” tenuta dal Gruppo Kor Vocal Ensemble (Alice Madeddu: soprano, Valentina Lodi Rizzini: soprano, Caterina D’Angelo: contralto, Federico Liguori: tenore, Manuel Cossu: baritono).

Il concerto sarà caratterizzato dall’esecuzione vocale a cappella di celebri melodie di autori, epoche e stili vari, pure tradizionali e popolari (anche sarde) di vario genere, interpretate in forma colta ed in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

L’iniziativa è promossa e attuata dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e la collaborazione attuativa dell’Art&Show srl (nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2021, la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), e con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione del Comune di Sant’Antioco e del CEAS Isola di Sant’Antioco (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Isola di Sant’Antioco) nell’ambito dell’Evento finale del progetto di tutela del Bene Comune “Custodi della Bellezza” del CEAS finanziato dalla Regione Sardegna – servizio SASI.

L’iniziativa si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.