A “Li Neuli Country Club” con lo Chef stellato Vito Mollica

A “Li Neuli Country Club” in programma un’eccezionale due giorni dedicata al tartufo con lo Chef Vito Mollica. Venerdì 26 novembre aperitivo e cena a 4 mani insieme allo Chef Resident Francesco Raiola. Sabato 27 si replica con il menu à la carte.

Arzachena (SS) – 23 novembre 2021. Li Neuli Country Club, suggestiva location nel cuore della Costa Smeralda, farà da cornice venerdì 26 novembre a Tartufo fra le nuvole, un’esclusiva cena a 4 mani, a cura di Francesco Raiola, Executive Chef della struttura, e Vito Mollica, già Chef stellato in uno dei più importanti ristoranti di Firenze, e ora Director of Culinary di Mine & Yours Group.

I due Chef si alterneranno ai fornelli in un appuntamento da non perdere dove il protagonista indiscusso sarà il tartufo, grazie anche alla presenza di Cristiano Savini, titolare di Savini Tartufi Tuscany, che racconterà dal vivo aneddoti e curiosità legate a questo alimento divenuto leggendario.

Un’esperienza culinaria

Ma gli ospiti avranno la possibilità di vivere un’esperienza emozionante già a partire dall’aperitivo, con una serie di preparazioni “a vista” da parte degli Chef, proposte in abbinamento ai cocktail d’autore realizzati in collaborazione con Malidea di Sebastiano Rosu.

In degustazione durante la cena ci saranno, inoltre, una serie di vini del territorio di Vigne Surrau di Arzachena e alcune etichette della Cantina piemontese Ca’ Viola, entrambi partner dell’evento.

Al termine della cena nella zona bar, insieme alla possibilità di degustare cocktail e digestivi, è prevista anche una sorpresa finale.

Sabato 27 novembre sarà, invece, possibile degustare singolarmente i piatti ideati in occasione della cena gourmet, che potranno essere ordinati à la carte insieme a quelli del tradizionale menu del ristorante.