10°Slalom Guspini -Arbus, Conferenza Stampa 3 Novembre ore 17.00

Istituzioni e organizzatori presenteranno il 10° Slalom Guspini -Arbus il 3 Novembre alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Arbus. Per accedere alla conferenza stampa, sarà necessario ( oltre che obbligatorio) presentare il proprio Green Pass.

La gara del 6-7 Novembre 2021

E’ tutto pronto per la decima edizione dello Slalom Guspini -Arbus. Una gara che riparte da se stessa dopo dodici anni di fermo. L’organizzazione è di Aci Cagliari Per Lo Sport che avrà in affiancamento la Racing Experience Team.

Si tratta della ottava e ultima prova del Campionato Regionale Slalom Sardegna e del Trofeo #Correreperunrespiro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Fibrosi Cistica .La gara è organizzata in collaborazione con i Comuni di Arbus e Guspini, con il supporto del COSS ( Comitato organizzatori slalom Sardegna ) e di Aci Sport Delegazione Sardegna.

Il fine settimana dal 6 al 7 Novembre avrà il suono dei motori impegnati sulla SS 126 Guspini Arbus , chiusa al traffico fin dalle ore 08,00 di domenica 7 Novembre. Un percorso divertente , intervallato da nove birillate; saranno tre le manche di gara, precedute dalle ricognizioni .

In palio anche la Coppa Sergio Murru, pilota e grande appassionato scomparso lo scorso dicembre. La Coppa sarà assegnata al pilota residente a Guspini o Arbus che chiuderà la gara con il miglior risultato.

Direttore di gara sarà l’esperto e sempre apprezzato Vittorio Falchi. Importante il dispiegamento di uomini e mezzi sul percorso per garantire l’ assoluta sicurezza ai piloti impegnati in gara.

La situazione a fine Campionato

Per lo Slalom Guspini- Arbus 2021, a poche ore dalla scadenza delle iscrizioni, ( scadenza fissata per le ore 24,00 del 1 novembre 2021) il numero dei piloti cresce costantemente; sono attesi i big della specialità.

Dopo lo Slalom di Oliena dello scorso 17 ottobre , la classifica del Campionato Regionale Sardo premia Fabio Angioj con 68 punti, seguito a ruota da Angelo Fois con 66 e da Pier Raffaele Marcello con 62 punti . Fra gli under il punteggio più alto è quello di Diego Pala, mentre fra le donne guida la speciale classifica Cristina Ruggero. Per le storiche il miglior risultato è quello di Nicolino Catgiu su A112.

Le istituzioni: i Sindaci

Le istituzioni hanno accolto con entusiasmo il ritorno dello Slalom Guspini Arbus. “Siamo felici che si svolga ancora una manifestazione che, per alcuni anni, è stata appuntamento atteso dai numerosi appassionati di motori di Guspini e di Arbus”, dice il Sindaco di Guspini Giuseppe de Fanti, “È sicuramente un ulteriore segnale della volontà di ripresa che darà fiducia e contribuirà a far uscire le persone da casa.

Ringraziamo pertanto la caparbietà e l’impegno profuso dagli organizzatori perché riportano attenzione sul nostro bel territorio”. Anche il sindaco di Arbus Andrea Concas si è espresso in termini entusiasti.

“Siamo soddisfatti anche perché possiamo dare un segnale di speranza e di ripresa sia agli sportivi sia ai cittadini. Si premia la passione, che accompagna tutti i partecipanti a vario titolo. Lo Slalom richiama pubblico, per noi è una vetrina importante per farci conoscere e apprezzare. Ringrazio l’assessore allo sport che ha interagito con gli organizzatori e con le associazioni coinvolte, siamo sempre favorevoli alle manifestazioni capaci di dare visibilità al nostro territorio.”

Per i piloti, le scuderie e i Team è disponibile tutta la documentazione per la procedura di iscrizione on line sul sito www.asdcagliariperlosport.it