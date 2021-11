1^ edizione Campionati sardi Assoluti Padel “Abinsula”

La manifestazione, che ha come main sponsor Abinsula, avrà luogo dal 15 al 28 novembre nei 6 campi messi a disposizione dallo Sporting Club via Milano 26 di Sassari

Si disputano per la prima volta nella loro storia i campionati sardi Assoluti di Padel. La FIT (Federazione Italiana Tennis) ha deciso di affidare l’organizzazione del più importante evento regionale al Circolo Cupra Padel di Sassari, ospitato all’interno della magnifica struttura dello Sporting Club via Milano 26 a Sassari.

La manifestazione, che ha come main sponsor Abinsula, avrà luogo dal 15 al 28 novembre nei 6 campi messi a disposizione dallo Sporting. Le partite si disputeranno giornalmente a partire dalle ore 9 sino a sera inoltrata. In campo il doppio maschile, femminile e misto che si contenderanno un monte premi di 1800 euro, ma soprattutto potranno fregiarsi per 12 mesi del titolo regionale. La gara è aperta a tutti gli iscritti a circoli padel residenti in Sardegna, senza limite di classifica.

advertisement

Storia degli Assoluti italiani di Padel. Il primo campionato assoluto italiano a cura della Federtennis si è svolto nel novembre 2015 al Padel Club Laurentina di Roma. Si disputò in versione indoor (stesso discorso nel 2016, sempre al coperto presso lo stesso club romano). Dal 2017 oltre agli Assoluti indoor, che si giocano ogni anno nel tardo autunno, è nata anche la versione outdoor che si disputa sempre a fine agosto e ha visto come sede sempre il Sun Padel di Riccione. Oggi gli assoluti di Padel per regione vengono assegnati solamente ai circoli più importanti e in grado di ospitare un evento di queste dimensioni.

La struttura. Lo Sporting Club via Milano 26 è dislocato su 3 ettari di terreno immersi in mezzo al verde adiacenti al quartiere di Carbonazzi a Sassari. I grandi spazi a disposizione consentono alla struttura di ospitare eventi con più di 2000 persone. Oltre ad un ristorante e una discoteca, lo Sporting mette a disposizione dei propri soci campi da tennis, futsal e padel. Sono 6 i campi omologati per il Padel mentre altri 3 sono in costruzione. E’ possibile godersi gli eventi del padel a 360° grazie all’arena attorno agli impianti sportivi, mentre il club conta più di 300 associati annuali oltre che più di 500 presenze giornaliere nelle varie attività.

Progetto Sportivo. Il Circolo Padel Cupra è il promotore di questo sport nel nord Sardegna. Tra le sue attività da segnalare la creazione di un settore giovanile seguito da Maestri certificati FIT e organizzato seguendo i dettami qualitativi indicati dalla Federtennis. Tra le iniziative uno sguardo è rivolto sicuramente al mondo dei disabili. Recentemente si è svolto il primo torneo misto adattato di padel in Sardegna, con gli atleti diversamente abili in copia con normodotati. La squadra del Circolo nel 2021 ha vinto la finale regionale del campionato di serie D. Ovviamente sono presenti i corsi per gli adulti che vogliono avvicinarsi a questo affascinante sport.