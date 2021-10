YouAndTech con U-DO oggi, domani e domenica al Maker Faire Rome

Questo permette un risparmio di tempi e costi non indifferente, riducendo la necessità di doversi recare in ambulatorio o in studio, avvicinando quindi il paziente al medico.

Gli exergames si differenziano dai videogiochi classici: non più solo la classica interazione occhio-mano, ma tutto il corpo che diventa lo strumento con cui impartire i comandi di gioco. C’è poi l’aspetto del rinforzo positivo, la gratificazione provata nel raggiungimento di un obiettivo e anche qui l’exergame trova nella pratica del gioco il suo strumento principale con il quale far svolgere attività fisiche anche faticose.

Gli ultimi mesi hanno fatto emergere, infatti, nuove esigenze in termini di continuità dei servizi, ma anche attenzione ai servizi a distanza non solo per le aziende ma anche per le persone.

Così è nato, tra i tanti progetti in sviluppo, U-DO, che l’azienda sarda presenterà all’evento romano continuando così a collocarsi con forza e creatività nell’ecosistema italiano dell’innovazione.