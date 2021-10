Ancora due mesi per partecipare al X Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”

Ci sono ancora due mesi di tempo per aderire alla decima edizione del noto Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, ideato, fondato e presieduto dal poeta e critico letterario marchigiano Lorenzo Spurio e organizzato dall’Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN).

L’iniziativa, con la prestigiosa presenza nel ruolo di Presidente di Giuria della poetessa e giornalista Michela Zanarella, è aperta a tutti coloro che amano e scrivono poesia, tanto in italiano che in dialetto e in lingua straniera. Non solo, vi sono anche sezioni appositamente pensate per i saggisti, critici letterari e recensionisti, volte a misurarsi con saggi, recensioni, prefazioni di volumi e altro.

Come avvenuto negli ultimi anni l’ambito premio è patrocinato dal Consiglio Regionale della Regione Marche, dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ancona e dai Comuni di Ancona, Jesi e Senigallia a cui si unisce quest’anno anche l’importante patrocinio dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

Le sezioni di partecipazione sono tredici e sono così rappresentate: poesia in italiano, poesia in dialetto, poesia in lingua straniera, poesia religiosa, poesia d’amore, prosa poetica, libro edito di poesia, haiku, videopoesia, sperimentazioni poetiche e nuovi linguaggi (con al suo interno le sotto-sezioni del dittico poetico, della corto poesia e della poesia dinanimista), la critica letteraria, la prefazione di un libro di poesia e il libro edito di saggistica sulla poesia.

Le commissione di giuria, differenziate per le varie sezioni, sono composte da insigni esponenti del mondo poetico, culturale e letterario italiano.

Numerose le associazioni e i centri di cultura di varie regioni italiane che anche in questa edizioni sostengono il Premio mediante il loro patrocinio e la donazione di rispettivi premi di rappresentanza, tra di esse figura anche il Centro Studi “Sara Valesio” di Bologna diretto dal prof. Paolo Valesio.

Tra le varie novità figura anche la collaborazione con la casa editrice Ivvi Editore di Battipaglia che metterà in palio, quali ulteriori premi che verranno consegnati ai vincitori, dei contratti di edizioni gratuiti ai primi vincitori di alcune sezioni e non solo.

È possibile partecipare inviando i propri materiali entro il 31 dicembre 2021 alla mail premiodipoesialarteinversi@gmail.com uniformandosi alle richieste del bando integrale che può essere richiesto alla stessa mail e che si trova pubblicato sui siti Concorsiletterari.it; Concorsiletterari.net; Literary.it; Blogletteratura.com e dell’Associazione Organizzatrice.

Il Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” è il contesto in cui, annualmente, vengono anche attribuiti premi speciali fuori concorso, rispettivamente “Alla cultura”, a insigni esponenti dello scenario nazionale, e “Alla memoria”, a poeti e poetesse che con la loro opera e il loro impegno culturale hanno lasciato un segno distinto nelle pagine della letteratura nazionale.

Precedenti premi “Alla Cultura” sono stati attribuiti, tra gli altri, a Dante Maffia, Donatella Bisutti, Anna Santoliquido, Matteo Bonsante e Marcia Theophilo. Nel corso degli anni sono stati premiati “Alla Memoria” i poeti Giusi Verbaro, Maria Costa, Maria Ermegilda Fuxa, Simone Cattaneo, Biagia Marniti, Bruno Epifani, Novella Torregiani, Salvatore Toma ed altri.