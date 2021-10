Whirlpool, Ficco (Uilm): “Ministri Giorgetti e Orlando intervengano in extremis”

“Dopo aver promesso il loro intervento, i Ministri Giorgetti e Orlando stamattina purtroppo non si sono presentati al tavolo delle trattative con Whirlpool. Solo nel pomeriggio il Ministro Orlando si è connesso e noi gli abbiamo chiesto di compiere un intervento direttamente con i vertici della multinazionale”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore degli elettrodomestici.

“Dinanzi al fatto che la multinazionale continua a rifiutare una proroga della procedura di licenziamento nonostante la presentazione di un progetto di reindustrializzazione – aggiunge Ficco – e che la scadenza della procedura è stasera, chiediamo la prosecuzione della trattativa ad oltranza e l’intervento in extremis dei ministri Giorgetti e Orlando per fare pressioni effettive sui vertici americani di Whirlpool”.

“Per tre anni – conclude Ficco – abbiamo resistito come sindacato con le nostre sole forze, ora però per fermare i licenziamenti occorre un intervento forte delle istituzioni, un intervento che è stato più volte promesso ma mai effettuato in concreto”.